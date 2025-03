Zur Pause stand es noch 0:0 zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellen-13. Der TSV Frommern hatte bis dahin auf dem Kunstrasen in Rottenburg gut Stand gehalten.

Chancenplus für den Underdog

„Wir haben kämpferisch und spielerisch eine wirklich gute Leistung gezeigt“, analysierte Frommern Spielertrainer Armin Hotz und weiter: „Wir hätten früh in Rückstand geraten können, haben danach aber immer wieder gut umgeschaltet und hatten die zwingenderen Chancen.“ Torlos wurden die Seiten gewechselt. Der TSV Frommern ging dann durch einen Sonntagsschuss von Yannick Capol in der 58. Minute sogar mit 1:0 in Front. „Das war nicht unverdient zu diesem Zeitpunkt“, kommentiert Hotz.

Rottenburg schlägt zurück

Doch der Tabellenführer meldete sich prompt zurück durch zwei Standardsituationen. Zunächst traf Nick Heberle zum 1:1-Ausgleich. Neun Minuten später erzielte der Primus dann das 2:1 durch Jakob Bader. „Das tut richtig weh, weil wir anlaufen und einen riesen Aufwand betreiben, um unsere Tore zu erzielen. Wir laufen dann dem Rückstand hinterher. Es tut weh, dass wir nichts Zählbares mitnehmen und wieder mit leeren Händen heimfahren“, so Hotz.

TSV Frommern: Mau – Plätke, Schmidtke (59. Zobel), Staiger, Kljajic (81. Akin), Capol (77. Herceg), Lindauer, Trickel (70. Martaler), Albert, Andreas Hotz, Armin Hotz.

Tore: 0:1 Yannick Capol (58.), 1:1 Nick Heberle (61.), 2:1 Jakob Bader (70.).

Schiedsrichter: Paul Poddig

Zuschauer: 100.