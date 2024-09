Landesliga Staffel 3: „Große Herausforderung“ in Rottenburg für den BSV Schwenningen

„Große Herausforderung“ in Rottenburg für den BSV Schwenningen

1 An ihm muss Ligatoptorjäger Stepanenko erst einmal vorbeikommen: Dragan Ovuka. Foto: Heinz Wittmann

Der BSV Schwenningen gibt am Sonntag beim Landesliga-Spitzenreiter FC Rottenburg seine Visitenkarte ab. Besonders die Offensive der Gastgeber gilt es für das Team von Trainer Jago Maric in den Griff zu kriegen.









FC Rottenburg – BSV 07 Schwenningen (Sonntag, 15.00 Uhr). Die Gastgeber siegten am vergangenen Wochenende beim SV Seedorf klar mit 4:1 und sind mit neun Punkten aus drei Spielen Erster. Der BSV gewann daheim gegen Wittendorf mit 1:0 und belegt mit sechs Zählern aus drei Begegnungen Rang sechs. Beide Aufsteiger sind also stark in die Saison gestartet.