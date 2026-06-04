Landesliga Staffel 3: Gipfeltreffen zum Saisonabschluss – Empfingen mit Generalprobe

Im letzten Punktspiel stehen sich am Samstag in der Bizerba-Arena in Balingen der frisch gebackene Meister, die U23 der TSG Balingen, und der Tabellenzweite aus Empfingen gegenüber.

TSG Balingen II – SG Empfingen (Samstag, 15 Uhr). Auswirkungen wird der Ausgang der Partie der beiden besten Mannschaften der abgelaufenen Saison keine mehr haben. Für die SG Empfingen wird das Kräftemessen mit ihrem Ex-Trainer Philipp Wolf aber ein Testlauf für die in vier Tagen später stattfindende Relegationspartie gegen den Tabellenzweiten der Landesliga Staffel 1.

Vieles spricht dafür, dass dies der FV Löchgau werden wird. Die Löchgauer müssen auf einen Ausrutscher der SKV Rutesheim hoffen, dass dieser sein Heimspiel am letzten Spieltag verlieren wird. Nur dann – und ein Sieg der Löchgauer vorausgesetzt – würden diese den Rutesheimern am letzten Spieltag die Meisterschaft noch vor der Nase wegschnappen.

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Am Mittwoch, 10. Juni, wird ab 19 Uhr auf dem Sportplatz in Besigheim die Relegationspartie stattfinden. Dieses Termin sollten sich die Empfinger Fans ganz dick in ihrem Kalender anstreichen.

Empfingens Trainer Alexander Eberhart zieht ein durchweg positives Fazit seines letzten Jahres auf der Empfinger Trainerbank. „Die Balinger sind ein hochverdienter Meister und wir können ebenfalls mehr als zufrieden mit dem zweiten Tabellenplatz sein. Mit all den Widrigkeiten, mit denen wir uns nach der Winterpause (Verletzungspech) rumschlagen mussten, hätte uns das sicherlich keiner zugetraut. Das ist jetzt schon der größte sportliche Erfolg in der Empfinger Vereinsgeschichte und wir freuen uns auf das Relegationsspiel am Mittwoch. Das ist ein absolutes Bonusspiel für uns gegen einen starken Gegner, egal ob es nun Rutesheim oder Löchgau werden sollte.“

Unter die Lupe genommen

In kluger Voraussicht hat Empfingens Trainer die beiden möglichen Gegner der Empfinger im direkten Duell der beiden vor drei Wochen in Löchgau unter die Lupe genommen. Der Spitzenkampf endete 2:2 Unentschieden und Alexander Eberhart war schwer beeindruckt. „Das wird eine richtig harte Nuss und sollten es die Löchgauer werden, ist deren Spielanlage mit der der TSG Balingen II vergleichbar“, weiß der Trainer.

Eberhart geht davon aus, dass die Balinger ihr letztes Saisonspiel zu Hause vor den eigenen Fans noch einmal gewinnen wollen. Vier Tage später steigt das Relegationsspiel in Besigheim im Kreis Ludwigsburg. Der Gewinner dieser Partie trifft dann auf den Sieger aus dem Spiel der Kandidaten aus der Landesliga Staffel 2 und 4.