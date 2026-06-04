Landesliga Staffel 3: Gipfeltreffen zum Saisonabschluss – Empfingen mit Generalprobe

Im letzten Punktspiel stehen sich am Samstag in der Bizerba-Arena in Balingen der frisch gebackene Meister, die U23 der TSG Balingen, und der Tabellenzweite aus Empfingen gegenüber.
TSG Balingen II – SG Empfingen (Samstag, 15 Uhr). Auswirkungen wird der Ausgang der Partie der beiden besten Mannschaften der abgelaufenen Saison keine mehr haben. Für die SG Empfingen wird das Kräftemessen mit ihrem Ex-Trainer Philipp Wolf aber ein Testlauf für die in vier Tagen später stattfindende Relegationspartie gegen den Tabellenzweiten der Landesliga Staffel 1.