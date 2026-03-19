Landesliga Staffel 3: Freudenstadts Trainer betont – „Sind noch lange nicht fertig“

Während um die SpVgg Freudenstadt der Abstiegskampf brodelt, hat die Mannschaft ein positives Signal erlebt. Nun steht in Seedorf ein schweres Spiel bevor
SV Seedorf – SpVgg Freudenstadt (Sonntag, 15 Uhr). Beim SV Seedorf müssen die Gäste von der SpVgg Freudenstadt in Anbetracht ihrer Tabellensituation fast schon gewinnen, wollen sie im Abstiegskampf auch in den kommenden Wochen noch eine Rolle spielen. Leichter gesagt als getan. Die bisherige Bilanz der Kurstädter in der Fremde ist ernüchternd. Zehn Spiele, folgten zehn Niederlagen auf dem Fuße.