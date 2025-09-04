Landesliga Staffel 3: Freudenstadt will mit besserer Einstellung ins nächste Aufsteigerduell

Im zweiten Aufsteigerduell hintereinander trifft die SpVgg Freudenstadt auf den VfL Mühlheim. Der hat bislang einen Punkt geholt, aber mit Spielstärke überzeugt.

VfL Mühlheim – SpVgg Freudenstadt (Sonntag, 15 Uhr). Nicht das Ergebnis an sich, sondern die Art und Weise der Niederlage gegen den Mitaufsteiger SSC Tübingen war aus Sicht der Kurstädter und ihrem Trainerteam ernüchternd. „Wir haben das auch noch einmal im letzten Training angesprochen. Die Einstellung zum Sport hat bei unseren Spielern im letzten Spiel gegen Tübingen total gefehlt. In den ersten drei Spielen mussten wir dies nicht bemängeln“, so Freudenstadts Trainer Elvedin Djekic.

Unsere Empfehlung für Sie TSG Balingen verballert 4 Elfmeter FC Holzhausen steht nach unfassbarem Drama im Viertelfinale Was war das für eine verrückte Partie? Der FC Holzhausen kegelt die TSG Balingen, welche im Elfmeterschießen vier Fahrkarten schießt und 90 Minuten in Unterzahl spielt. Dabei hielt Freudenstadts gut aufgelegter Torhüter Lucas Finkbeiner mit seinen Paraden seine Mannschaft lange im Spiel. Aber auch mit ihm war Djekic nicht ganz zufrieden. „Lucas hat oftmals bei der Spieleröffnung die falschen Entscheidungen getroffen. Als er das Spiel schnell hätte machen sollen, hat er gezögert und umgekehrt. Wir sind selbstkritisch genug und, nur wenn wir Dinge ansprechen, die nicht gut laufen, können wir uns verbessern. Da sind wir Trainer nicht außen vor.“

Identische Fehler

Bitter aus Sicht der Spielvereinigung war, dass sie nach dem überraschenden Ausgleichstreffer durch den verwandelten Handelfmeter von Patrick Ostojic nach der Pause innerhalb weniger Minuten auf die Verliererstraße gerieten. „Da hat das Zusammenspiel zwischen unserem Innen- und Außenverteidiger nicht gepasst, und wir bekommen zwei Tore nach identischen Fehlern, weil wir schlecht verschieben. Das können wir deutlich besser.“

Nach dem Doppelschlag der Tübinger war das Spiel vollends gelaufen. Auch die Freudenstädter Spieler, die von der Bank kamen, gaben dem Spiel der Heimelf keine neuen Impulse. „Uns ist bewusst, dass es für die Einwechselspieler, die bei einem Zwischenstand von 1:3 auf den Platz kommen, keine leichte Situation ist, auch mental. Wir wollen aber selbst dann weiterhin Fußballspielen, unabhängig vom Spielstand“, so Djekic.

Heimstarker Gegner

Er sieht in der Vorschau auf das Spiel in Mühlheim einen heimstarken Gegner auf seine Mannschaft zukommen, gegen den die Kurstädter vor allem auch kämpferisch dagegen halten müssen.

Entspanntere Lage

Personell entspannt sich die Situation immer mehr. Mit Fabian Armbruster und Ümit-Kaan Celikkol kommen zwei Urlauber zurück, die aber einen Trainingsrückstand aufweisen. Dagegen werden weiterhin der verletzte Matthias Weimer und der gesperrte Lucas Kroboth der Mannschaft nicht zur Verfügung stehen.

Der VfL Mühlheim hat die letzten beiden Spiele beim SV Croatia Reutlingen sowie gegen den Tabellenzeiten aus Empfingen etwas unglücklich mit 2:3 Toren verloren.