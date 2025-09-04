Landesliga Staffel 3: Freudenstadt will mit besserer Einstellung ins nächste Aufsteigerduell

Im zweiten Aufsteigerduell hintereinander trifft die SpVgg Freudenstadt auf den VfL Mühlheim. Der hat bislang einen Punkt geholt, aber mit Spielstärke überzeugt.
VfL Mühlheim – SpVgg Freudenstadt (Sonntag, 15 Uhr). Nicht das Ergebnis an sich, sondern die Art und Weise der Niederlage gegen den Mitaufsteiger SSC Tübingen war aus Sicht der Kurstädter und ihrem Trainerteam ernüchternd. „Wir haben das auch noch einmal im letzten Training angesprochen. Die Einstellung zum Sport hat bei unseren Spielern im letzten Spiel gegen Tübingen total gefehlt. In den ersten drei Spielen mussten wir dies nicht bemängeln“, so Freudenstadts Trainer Elvedin Djekic.