Landesliga Staffel 3: Freudenstadt schockt den VfL Nagold

Die SpVgg Freudenstadt stellte dem VfL Nagold dank einer starken Mannschaftsleistung ein Bein. Für die Nagolder war die verdiente Niederlage beim Kellerkind ein großere Rückschritt.

SpVgg Freudenstadt – VfL Nagold 4:3 (1:1). Bei den Hausherren herrschte nach dem Abpfiff des lange nachspielenden Schiedsrichters David Modro eitel Sonnenschein. Denn eigentlich hatte die Partie aus Sicht der Nagolder gut begonnen. Nach Zuspiel von Nico Gaiser entwischte Panagiotis Karypidis der Freudenstädter Hintermannschaft und sorgte für die schnelle Nagolder Führung.

Der Ausgleich fiel allerdings postwendend aus einem Nagolder Einwurf. Nach einer Spielverlagerung konnte Patrick Ostojic seine Schussstärke unter Beweis stellen und die Partie auf 1:1 stellen. Freudenstadt war gut im Spiel und störte die fahrig spielenden Nagolder immer wieder geschickt im Spielaufbau. Eine erneute Nagolder Führung vereitelte Freudenstadts starker Keeper Dennis Kübler in der 35. Minute im Eins-gegen-Eins gegen Jonny Rothfuß mit einer waghalsigen Parade.

Nagolds Trainer Marcel Schuon machte seiner Unzufriedenheit mit dem Spiel Luft und wechselte noch vor der Pause Niklas Watzl für Marius Hogg aus. In der Halbzeit nahm er mit Tom Gutekunst für den schwachen Matthias Rauser einen weiteren Wechsel vor.

Nach dem Wiederanpfiff dauerte es bis zur 60 Minute etwa, bis die Partie weiter Fahrt aufnahm. Freudenstadts Mittelstürmer Mert Karaaslan wurde knapp im Nagolder Strafraum von Nagolds Innenverteidiger Elias Bürkle abgeräumt und der Schiedsrichter entschied ohne zu zögern auf Strafstoß. Diesen verwandelte Patrick Ostojic zur erstmaligen Freudenstädter Führung und es sollte noch besser kommen.

Nerven behalten

Mit seiner ersten Ballberührung nach seiner Einwechslung wurde Ümit-Kaan Celikkol von Dogukan Süzgec gegen die weit aufgerückte Nagolder Hintermannschaft freigespielt. Celikkol behielt die Nerven vor dem Nagolder Gehäuse und erhöhte nach knapp einer Stunde Spielzeit auf 3:1.

Ein Wirkungstreffer gegen die sorglos und fahrig agierende Nagolder Mannschaft. Praktisch im Gegenzug verpasste Tom Gutekunst den Anschluss. Nagold brachte zwei weitere frische Kräfte und schnupperte nach dem Anschlusstreffer von Niklas Watzl aber nur ganz kurz Morgenluft. Die Flanke von Nico Gaiser drückte Watzl am langen Pfosten postiert über die Linie.

Doch die Nagolder Hoffnung, das Spiel zu kippen, hielt keine 60 Sekunden. Denn vor dem Nagolder Tor sprang nach einem Freudenstädter Angriff der Ball vor die Füße des emsigen Dogukan Süzgec, der reaktionsschnell den Ball im Nagolder Tor aus kurzer Entfernung zum 4:2 unterbrachte. In der Schlussphase der fairen Partie wurde es noch etwas hitzig, ehe den Nagoldern spät in der Nachspielzeit der abermalige Anschlusstreffer, erneut durch Niklas Watzl, gelingen sollte. Zwei Minuten später pfiff der sicher leitende Schiedsrichter David Modro die Partie ab. Der Überraschungserfolg gegen die Nagolder war in trockenen Tüchern und die Kurstädter damit nicht mehr Letzter in der Landesliga.

Auf einen Blick

SpVgg Freudenstadt: D. Kübler – N. Armbruster, H. Djekic, D. Süzgec, P. Ostojic (90. N. Göcks), L. Schaber, M. Ade, M. Karaaslan (78. A. Nahodovic), Y. Kara (58. Ü. Celikkol), L. Kroboth (66. N. Kinsky), J. Köhler (81. P. Göcks).

VfL Nagold: L. Bajraktari – M. Rück, N. Gaiser, R. Cinar (66. T. Türk), E. Bürkle, P. Karypidis, P. Halimi, M.s Rauser (46. T. Gutekunst), B. Tastan (78. E. Redzepagic), J. Rothfuß (61. C. Wolfer), M. Hogg (37. N. Watzl).

Tore: 0:1 Panagiotis Karypidis (7.), 1:1, 2:1 Patrick Ostojic (10./58., Foulelfmeter), 3:1 Ümit-Kaan Celikkol (59.), 3:2, 4:2 Niklas Watzl (76./90.+5.), 4:2 Dogukan Süzgec (78.).

Zuschauer: 200.