Landesliga Staffel 3: Freudenstadt schockt den VfL Nagold

Die SpVgg Freudenstadt stellte dem VfL Nagold dank einer starken Mannschaftsleistung ein Bein. Für die Nagolder war die verdiente Niederlage beim Kellerkind ein großere Rückschritt.
SpVgg Freudenstadt – VfL Nagold 4:3 (1:1). Bei den Hausherren herrschte nach dem Abpfiff des lange nachspielenden Schiedsrichters David Modro eitel Sonnenschein. Denn eigentlich hatte die Partie aus Sicht der Nagolder gut begonnen. Nach Zuspiel von Nico Gaiser entwischte Panagiotis Karypidis der Freudenstädter Hintermannschaft und sorgte für die schnelle Nagolder Führung.