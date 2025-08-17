Landesliga Staffel 3: Freudenstadt nutzt die Chancen nicht – Balingen bleibt geduldig

Für die SpVgg Freudenstadt war bei ihrer Heimpremiere in der Landesliga gegen die U23 aus Balingen deutlich mehr drin, als es das Endergebnis vermuten lässt.

SpVgg Freudenstadt – TSG Balingen II 0:3 (0:0). Die Freudenstädter verpassten eine Überraschung gegen den spielerisch überlegenen Verbandsliga-Absteiger aus Balingen, da den Kurstädtern die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlte. Personell war Freudenstadts Trainergespann Djekic/Steblau vor der Partie gezwungen, die Mannschaft auf fünf Positionen umzubauen. Lucas Finkbeiner im Tor sowie Mustafa Kilic, Leon Lisicar, Anton Bensch und Matthias Weimer kamen damit zu ihrem ersten Startelfeinsatz in der Landesliga.

Balingen musste dafür die Abwehr etwas umbauen. Die beiden Innenverteidiger Bastian Maier und Daniel Knobloch standen Balingens Trainer Philipp Wolf nicht zur Verfügung. So starteten Noel Feher und Yaden Quartey.

Beide Mannschaften waren schnell auf Betriebstemperatur und bereits in der achten Spielminute zappelte der Ball ein erstes Mal vermeintlich im Netz der Gastgeber. Doch beim Abspiel stand Balingens Torschütze Mirhan Inan im Abseits. Praktisch im Gegenzug vergab Freudenstadts Stoßstürmer Matthias Weimer, der wenigen Minuten später aufgrund einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden musste, den ersten Hochkaräter.

Zu unentschlossen

Balingen spielte dominant, ließ den Ball zirkulieren und suchte die Lücke in den Reihen der Gastgeber. Vor allem über die lauffreudigen Außen, Jadon Quartey und David Haas, drohte der Heimelf Gefahr.

Freudenstadt suchte aber ebenfalls wieder den Weg nach vorne. Nach klugem Zuspiel von Freudenstadts Youngster Yasin Kara zeigte sich aber Chrisitan Braidt im Abschluss zu unentschlossen. Gleiches galt auch bis zu diesem Zeitpunkt für die Balinger Offensivbemühungen. Nach starker Vorarbeit von Balingens linken Flügelspieler Jaden Quartey in der 32. Minute war der anschließende Kopfball von Noah Neff zu harmlos.

Das Null zu Null zur Pause konnten die Kurstädter als Teilerfolg für sich verbuchen. Balingen wechselte mit Allesandro Leonilo einen quirligen offensiven Spieler ein, der belebend wirkte. Mitte der zweiten Halbzeit nahm die Partie weiter Fahrt auf. Erst scheiterte Noah Neff mit seinem Schuss am linken Außenpfosten, danach Leon Lisicar aus kürzester Entfernung an der vielbeinigen Balinger Abwehr.

Ball landet am Lattenkreuz

Kurz darauf verlor Finn König den Ball in der Vorwärtsbewegung und Freudenstadts Ümit-Kaans Cellikols sehenswerter Torschuss landete am Lattenkreuz. Die Partie stand jetzt Spitz auf Knopf. In der 70. Minute wurde Noel Feher im Freudenstädter Strafraum freigespielt, der fackelte nicht lange und erzielte den wichtigen Führungstreffer.

Die Freudenstädter waren nun gezwungen, mehr ins Risiko zu gehen. Zeit war noch genügend auf der Uhr und so scheiterte Freudenstadts kurz zuvor eingewechselten Nico Göcks nach einer Ecke knapp. Eine Minute vor der regulären Spielzeit gelang den Balingern mit einem sehenswerten Distanzschuss von Paul Gaiser mit dem 0:2 die Entscheidung. Noah Neff sorgte mit einer einstudierten Freistoßvariante bereits in der Nachspielzeit für den Endstand.

Trainerstimme

Elvedin Djekic (SpVgg Freudenstadt): „Ich denke, wir hatten die besseren Chancen, in Führung zu gehen. Wenn du diese Dinger in der Landesliga nicht machst, wirst du bestraft. Da haben wir wieder etwas Lehrgeld bezahlen müssen. Nach unserem Rückstand stellen wir auf Dreierkette um und sind noch in zwei Kontertore gelaufen. Aber für mich ist die Balinger Mannschaft auch der Topfavorit auf die Meisterschaft.“

Philipp Wolf (TSG Balingen II): „Unser Sieg war unterm Strich sicher nicht unverdient, aber wir hatten auch knifflige Momente im Spiel, bis zu unserem wichtigen Führungstreffer, zu überstehen. Lob an meine Mannschaft, dass sie gegen einen tief stehenden Gegner geduldig geblieben ist. Mit unserem Umschaltspiel und unsere Restverteidigung war ich nicht zufrieden.“

Auf einen Blick

SpVgg Freudenstadt: L. Finkbeiner; M. Kilic (58. P. Göcks), L. Lisicar, Ü. Cellikol (58. N. Göcks), Y. Kara, L. Schaber, A. Bensch (85. M. Kuyucu), M. Weimer (21. C. Braidt), C. Kaupp, M. Ade, A. Camara. TSG Balingen II: D. Dogan; D. Fritz, M. Inan (90. N. Cuflom), N. Braun, B. Berger (46. A. Leonillo), F. König (82. P. Gaiser), D. Haas (70. C. Thomaidis), F. Barth, N. Feher, N. Neff, J. Quartey. Tore: 0:1 Feher (70.), 0:2 Gaiser (89.), 0:3 Neff (90.+2.).