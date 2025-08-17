Landesliga Staffel 3: Freudenstadt nutzt die Chancen nicht – Balingen bleibt geduldig

Für die SpVgg Freudenstadt war bei ihrer Heimpremiere in der Landesliga gegen die U23 aus Balingen deutlich mehr drin, als es das Endergebnis vermuten lässt.
SpVgg Freudenstadt – TSG Balingen II 0:3 (0:0). Die Freudenstädter verpassten eine Überraschung gegen den spielerisch überlegenen Verbandsliga-Absteiger aus Balingen, da den Kurstädtern die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlte. Personell war Freudenstadts Trainergespann Djekic/Steblau vor der Partie gezwungen, die Mannschaft auf fünf Positionen umzubauen. Lucas Finkbeiner im Tor sowie Mustafa Kilic, Leon Lisicar, Anton Bensch und Matthias Weimer kamen damit zu ihrem ersten Startelfeinsatz in der Landesliga.