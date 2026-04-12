Landesliga Staffel 3: Freudenstadt kratzt an der Überraschung

Zweimal war die SpVgg Freudenstadt gegen die starken Pfullinger in Führung gegangen – doch es sollte nicht gut ausgehen. Am Ende stand kein Sieg und eine Rote Karte.
SpVgg Freudenstadt – VfL Pfullingen 2:3 (2:2). Deutlich verbessert im Vergleich zu der Klatsche beim SV Zimmern zeigten sich die Kurstädter in ihrem Heimspiel gegen den formstarken VfL Pfullingen. Am Ende hätten die Gastgeber um ein Haar dem Favoriten aus Pfullingen trotz einer halb stündigen Unterzahl noch ein Unentschieden abgerungen. Bitter war dabei für den Tabellenletzten der Landesliga Staffel 3, dass dieser zwar im Verlaufe der interessanteren ersten Halbzeit zweimal in Führung lag, aber postwendend den Ausgleich kassierte. Das bemängelte auch Trainer Elvedin Djekic in der Nachbetrachtung.