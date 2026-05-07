Landesliga Staffel 3: Freudenstadt im Saisonendspurt auf der Suche nach Punkten

Nach dem spielfreien Wochenende steht für Freudenstadt die Auswärtsaufgabe in Tuttlingen an. Trotz anhaltender Negativserie wollen die Kurstädter im Saisonendspurt punkten.
SC 04 Tuttlingen – SpVgg Freudenstadt (Sonntag, 15. Uhr). Nach dem spielfreien Wochenende tritt die Spielvereinigung Freudenstadt an diesem Wochenende auswärts beim Landesliganeunten in Tuttlingen an. Als einzige Mannschaft blieben die Nordschwarzwälder gegen die Tuttlinger im Hinspiel noch ohne Gegentor – die Partie zu Hause endete damals torlos.