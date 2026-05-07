Landesliga Staffel 3: Freudenstadt im Saisonendspurt auf der Suche nach Punkten

Nach dem spielfreien Wochenende steht für Freudenstadt die Auswärtsaufgabe in Tuttlingen an. Trotz anhaltender Negativserie wollen die Kurstädter im Saisonendspurt punkten.

SC 04 Tuttlingen – SpVgg Freudenstadt (Sonntag, 15. Uhr). Nach dem spielfreien Wochenende tritt die Spielvereinigung Freudenstadt an diesem Wochenende auswärts beim Landesliganeunten in Tuttlingen an. Als einzige Mannschaft blieben die Nordschwarzwälder gegen die Tuttlinger im Hinspiel noch ohne Gegentor – die Partie zu Hause endete damals torlos.

Dennoch ist nicht davon auszugehen, dass die Gäste auch im Rückspiel erneut ohne Gegentreffer bleiben werden.

Die Auswärtsbilanz des Tabellenletzten ist nach wie vor unterirdisch. In allen bisherigen Auswärtspartien gingen die Kurstädter als Verlierer vom Platz.

Bis zum Schluss alles geben

Nach dem Spiel in Tuttlingen bietet sich noch zweimal die Gelegenheit, in Schwenningen und in Harthausen diesen Makel etwas zu korrigieren.

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Rechnerisch ist Freudenstadt weiterhin nicht abgestiegen. Das spielfreie Wochenende hat Trainer Elvedin Djekic unter anderem genutzt, um Spiele auf anderen Sportplätzen zu verfolgen. „Das hat gut getan. Unabhängig davon, ob wir jetzt schon abgestiegen sind oder nicht, werden wir als Trainerteam bis zum letzten Spieltag alles geben – und das verlangen wir auch von unseren Spielern“, so Djekic.

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Die schwache Auswärtsbilanz würde er gerne noch etwas aufbessern: „Ich wünsche mir schon, dass wir auch auswärts noch etwas holen. Dass das in Tuttlingen gegen eine sehr gute Mannschaft, die den Klassenerhalt bereits sicher hat, wieder schwer wird, ist uns aber bewusst.“

Zukunft bleib offen

Die Kaderplanungen für die kommende Saison in der Bezirksliga Nordschwarzwald sind weitgehend abgeschlossen. Bis auf Ümit-Kaan Çelikol, der es beruflich in den Stuttgarter Raum verschlägt, bleibt der aktuelle Kader zusammen. Einzig Torhüter Lucas Finkbeiner lässt seine sportliche Zukunft noch offen.