Landesliga Staffel 3: Flutlichtderby im Albstadion

Zum Auftakt des 8. Spieltages in der Landesliga Staffel 3 empfängt der FC 07 Albstadt die TSG Balingen II (19 Uhr).
Beide Lokalrivalen aus Albstadt und Balingen haben zuletzt beim TSV Harthausen/Scher auf dem holprigen und kleinen Rasen wichtige Ligapunkte liegen lassen: Die Regionalligareserve der Kreisstädter erzielte am vergangenen Samstag in der Nachspielzeit wenigstens noch ein 2:2-Remis. Die spielerisch dominanten Albstädter Landesligakicker dagegen, ließen wenige Tage zuvor sogar drei Punkte auf der Scher, nutzten ihre Chancen nicht und verloren 1:2.