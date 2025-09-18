Landesliga Staffel 3: Flutlichtderby im Albstadion

Beide Lokalrivalen aus Albstadt und Balingen haben zuletzt beim TSV Harthausen/Scher auf dem holprigen und kleinen Rasen wichtige Ligapunkte liegen lassen: Die Regionalligareserve der Kreisstädter erzielte am vergangenen Samstag in der Nachspielzeit wenigstens noch ein 2:2-Remis. Die spielerisch dominanten Albstädter Landesligakicker dagegen, ließen wenige Tage zuvor sogar drei Punkte auf der Scher, nutzten ihre Chancen nicht und verloren 1:2.

Gäste gut in Form Die U23 der TSG Balingen steht mit 16 Punkten aktuell auf Tabellenplatz drei und geht schon deshalb als Favorit in dieses Derby. Trainer Philipp Wolf sieht sein Team gegen die Blau-Weißen gut vorbereitet: „Ich persönlich habe bereits zwei Spiele von Albstadt im Albstadion anschauen können, daher schon einen Eindruck vom Gegner bekommen“, so Wolf.

Fußball mit Handschrift

„ Auf was sich die Zuschauer am Freitagabend auf jeden Fall freuen dürfen - zwei Mannschaften, die fußballspielen möchten. Wir als U23, sprich TSG-Ausbildungsmannschaft, versuchen einen großen fußballerischen Inhalt auf den Platz zu bekommen So wie der Rasenplatz letzte Woche im Albstadion dagelegen ist, lässt es dies auf jeden Fall zu, nicht so wie letzte Woche in Harthausen.“ Und zur möglichen taktischen Ausrichtung von Albstadt. „Ich gehe davon aus, das Samed und seine Jungs nicht nur versuchen werden, zu verteidigen, das Spiel zu zerstören, sondern ihre eigene Handschrift auf den Platz zu bekommen, mit spielerischen Inhalten überzeugen möchten.“

Schwierige Phase

Der FC 07 Albstadt – aktuell nur auf Rang 12 – nähert sich in Person von FC 07-Coach Samed Akbaba dem anstehenden Derby positiv an, hat aber Respekt vor dem Gegner: „Unseren Saisonstart haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Die aktuelle Phase ist nicht einfach, aber ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam aus diesem Tal wieder herauskommen werden. Am besten starten wir dies direkt am Freitag im Derby gegen Balingen. Es wird sicher alles andere als leicht. Aber wir werden uns gut vorbereiten und haben einen klaren Matchplan. Personell müssen wir in den nächsten drei Wochen berufsbedingt auf Victor Farkas verzichten. Nikola Nikoletic fällt zudem weiterhin verletzt aus.“

Im Rückrundeverlauf der vergangenen Saison gelang dem vielfach mit jungen Spielern besetzten FC 07-Team der Klassenerhalt durch einen kollektiven Kraftakt. Nun gilt es sich wieder zu sammeln und wieder an diese Leistungen anzuknüpfen. Aktuell ist die Fehlerquote jedoch zu hoch. Es gilt nun konzentrierter und entschlossener zu agieren.