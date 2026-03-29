Landesliga Staffel 3: FC Königsfeld beendet kleine Negativserie in Denkingen

Nach drei Niederlagen in Folge schafft der FCK den Turnaround und siegt nach 90 Minuten hochverdient. Felix Fehrenbach trifft entscheidend per Elfmeter.
Landesliga: SV Denkingen – FC Königsfeld 0:1 (0:0). Es war insgesamt eine chancenarme Partie in der die Gäste allerdings dominierten, sattelfest in der Abwehr standen und den Gastgebern keine Räume zu Abschlüssen ließen. So verwunderte es letztlich nicht, dass Denkingen die neunte Niederlage in Serie kassierte und zum dritten Mal ohne eigenen Treffer blieb. Bei den Königsfeldern hingegen entschied die Bank nach den taktischen Umstellungen, einigen Spielerwechslungen und Verletzungsauswechslungen letztlich die Partie.