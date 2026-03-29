Landesliga Staffel 3: FC Königsfeld beendet kleine Negativserie in Denkingen

Nach drei Niederlagen in Folge schafft der FCK den Turnaround und siegt nach 90 Minuten hochverdient. Felix Fehrenbach trifft entscheidend per Elfmeter.

Landesliga: SV Denkingen – FC Königsfeld 0:1 (0:0). Es war insgesamt eine chancenarme Partie in der die Gäste allerdings dominierten, sattelfest in der Abwehr standen und den Gastgebern keine Räume zu Abschlüssen ließen. So verwunderte es letztlich nicht, dass Denkingen die neunte Niederlage in Serie kassierte und zum dritten Mal ohne eigenen Treffer blieb. Bei den Königsfeldern hingegen entschied die Bank nach den taktischen Umstellungen, einigen Spielerwechslungen und Verletzungsauswechslungen letztlich die Partie.

Unsere Empfehlung für Sie FC 08 Villingen – FV Ravensburg „Vogelwilde“ Verwarnungen und Schneegestöber halten Nullachter nicht auf Der FC 08 Villingen baut mit dem 1:0-Heimsieg gegen den FV Ravensburg die Erfolgsserie aus. Rang drei ist in Reichweite. Soyudogru fühlt sich von der Schiedsrichterin benachteiligt. In der 63. Minute die Entscheidung: Nach einem langen Ball verschätzten sich die Denkinger Innenverteidiger: Sven Schwarzwälder wollte den Ball am SVD-Schlussmann Adrian Schraivogel vorbeispitzeln und wurde im Strafraum von den Beinen geholt. Felix Fehrenbach behielt die Nerven und verwandelte – wie im Hinspiel – den Elfmeter zum goldenen Tor des Tages und avancierte zum Matchwinner.

In der restlichen Spielzeit geriet der fünfte Auswärtssieg der laufenden Runde (vier zu Null) nicht mehr in Gefahr.

FCK-Coach Miletic zufrieden

FCK-Trainer Daniel Miletic resümierte zufrieden: „Es war eine kompakte und starke Leistung von uns, die richtige Reaktion auf die drei Niederlagen. Die Abwehr stand sicher, vor allem waren heute alle Einwechselspieler sehr stark und wir haben die Partie von der Bank aus entschieden.“

Schiedsrichter: Tobias Wursthron (St. Märgen).

Zuschauer: 100.