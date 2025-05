SG Empfingen – FC 07 Albstadt (Samstag, 15.30 Uhr). Die letzte Auswärtsfahrt der Albstädter Blau-Weißen in dieser Saison führt nach Empfingen. Dies ist zugleich die Pflichtspielpremiere der FC 07-Elf um Spielertrainer Samed Akbaba bei der SGE.

Für den ambitionierten Gastgeber geht es nach wie vor um die Chance den Aufstiegs-Relegationsplatz zwei zu erreichen. Der FC 07 hat durch seine jüngst eroberten vier Siege den Klassenerhalt gesichert, möchte seine Serie von sechs Partien ohne Niederlage bis zum Rundenende fortsetzen.

Klar ist nun: Alexander Eberhart und sein SG-Team kämpfen zwei Spieltage vor Rundenende - derzeit punktgleich mit Nagold - um den Aufstiegs-Relegationsplatz zwei, den momentan mit dem etwas besseren Torverhältnis die Schwarzwälder einnehmen. Daher besteht ohne Wenn und Aber Siegpflicht für die Elf von Eberhart gegen seinen Albstädter Ex-Club. „Wir wollen uns in den letzten beiden Spielen noch belohnen und schon am Samstag mit einem „Dreier“ die Voraussetzung für das „Finale“ um Platz zwei am letzten Spieltag in Nagold schaffen,“ äußert sich Alexander Eberhart deutlich und entschlossen vor dem Match gegen den FC 07.

Empfingen mit großem Kader

Zum eigenen kickenden SG-Personal bemerkt Eberhart „Wir haben zwar einen großen Kader, aber Sergen Erdem, Tim Göttler und Danny Schmid fallen weiterhin verletzungsbedingt aus.“ Die SGE ist das einzige Spitzenteam, welches deutlich von seiner Heimstärke profitiert (zuhause 36:21 Punkte). Von den letzten drei Spielen wurde allerdings nur eines gewonnen. Herausstechend bei der SGE ist Torjäger Pascal Schoch (13 Treffer). Obwohl er wegen fehlender Trainingseinheiten kein Fließband-Torjäger mehr und nicht in Topform ist, hat sich die SGE in puncto Torgefährlichkeit breiter aufgestellt durch die Treffer von Jonas Bucci, Sonay Erdem oder Philipp Kress (je 6). Der FC 07 knöpfte im Hinspiel im November trotz Unterzahl dem Titelfavoriten SG Empfingen beim torlosen Unentschieden einen Punkt ab.

Nullsiebener mit offenen Personalfragen

Zum Personal für das Wochenende gibt der Albstädter Übungsleiter zu Protokoll: „Kaan Altinsoy (privat verhindert), Nicolas Gil Rodriguez, Filip Bradara, Waleed Juned und Ahmed Cetin fallen weiterhin verletzungsbedingt leider aus. Was den restlichen Kader angeht, müssen wir die Trainings-Woche noch abwarten wie es dann aussieht. Wir hatten zuvor auch im Spiel gegen Tuttlingen einige angeschlagene Spieler, hoffe intensiv, dass kein weiterer bis Samstag dazukommt. Auf jeden Fall zurück im Team werden Luigi Crincoli und Armen Dzaferi sein. Ansonsten ist der Kader gleich besetzt wie letztes Wochenende gegen Tuttlingen.“

SV Zimmern – TSV Harthausen (Samstag, 15.30 Uhr). Der TSV Harthausen trifft auswärts beim SV Zimmern auf eine gute Mannschaft. „Der SVZ bringt immer wieder sehr gut ausgebildete Spieler hervor. Stefan Mutapcic oder Chris Fast im Tor, stehen für die Entwicklung im Verein“, sagt TSV-Spielertrainer Akin Aktepe.

Den Trainerwechsel hätte der SVZ auch gut weggesteckt. „Für uns ist es wichtig, dass wir wieder ans Limit kommen, wie gegen Seedorf. Wir müssen klare Aktionen haben, effektiv sein und uns wenige Fehler erlauben. Dann ist für uns auch beim Tabellenfünften SV Zimmern etwas drin, wenn wir so auftreten, wie in den jüngsten Spielen.“ Gegen den SV Seedorf feierte die Aktepe-Elf jüngst einen 2:1-Auswärtserfolg. Im Endspurt wollen die Scher-Kicker sich noch nach Möglichkeit um einen Tabellenplatz verbessern.

Relegation noch kein Thema

Bezüglich der Relegation hat sich Harthausens Spielertrainer noch keine elementaren Gedanken gemacht. „Alle Mannschaften, die in der Konstellation sind, haben es noch in der eigenen Hand. Wir haben noch zwei Spiele. Und wenn es so weit kommen sollte mit der Relegation, dann beschäftigt man sich damit. Jetzt ist das noch kein Thema.“

Der TSV Harthausen würde nach jetzigem Stand bei einem Abstieg der TSG Balingen II und der TSG Tübingen aus der Verbandsliga als Tabellenzwölfter Relegation spielen müssen. Bis dato steht der TSV Frommern auf dem nominellen Relegationsplatz 13.