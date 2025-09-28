Landesliga Staffel 3: FC 07 Albstadt in Unterzahl ohne Chance

Das Landesliga-Duell zwischen dem VfL Nagold und dem FC 07 Albstadt hat einen eindeutigen Sieger. Mit 4:0 gewinnen die Gastgeber um Trainer Marcel Schuon.

In der 37. Minute kam es zur vermutlich spielentscheidenden Situation. Nach einem Foulspiel von Armin Maier ließ sich der FC-Mittelfeldakteur zu einem Kommentar gegenüber seinem Gegenspieler hinreißen. Der Schiedsrichter griff zur Roten Karte. „Aus meiner Sicht war das eindeutig drüber“, kommentierte Stefan Flaig, der Unparteiische aus Bonlanden nach Spielende die diskussionswürdige Hinausstellung.

Albstadt war bis dato sportlich durchaus gleichwertig mit Gastgeber Nagold. Jan Beißfuß hatte früh zum 1:0 für den VfL getroffen. Nach rund 15 Spielminuten kamen die Blau-Weißen zu ihrer ersten guten Tormöglichkeit, Ahmed Cetin zielte aber zu genau , platzierte das Spielgerät aus spitzem Winkel links am Nagolder Gehäuse vorbei (17.).

Güngör muss mit Hexenschuss passen

Vor dem Match musste Albstadts Samed Güngör kurzfristig wegen Hexenschuss passen. Für Güngör rückte Co-Trainer Markus Pasternak ins Team.

Doppelpack von Jan Beifuß

Beim Stande von 1:0 wurden die Seiten gewechselt. Nagold hatte jetzt in Überzahl leichtes Spiel. Kurz nach Wiederanpfiff ließ es Nagolds Torjäger Jan Beifuß zum zweiten Mal im Albstädter Gehäuse klingeln (50.) – die Vorentscheidung in der Begegnung. Zwei weitere Treffer durch Tom Gutekunst (70.) und Panagiotis Karypidis (82.) folgten, schraubten das Ergebnis auf 4:0 nach oben, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

Das sagt der FC 07-Spielertrainer

Albstadt Spielertrainer Samed Akbaba sagte nach der Partie: „Die Rote Karte kurz vor der Halbzeit, das schnelle 2:0 nach Wiederanpfiff waren der Genickbruch. Es war es eine bitte Niederlage für uns. Wir hatten auch in diesem Match personelle Probleme. Ich hoffe dass der Kader so bald wie möglich endlich komplett wird, hatten wir seit dem ersten Spieltag nicht. Im Oktober haben wir vier wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten, da müssen wir Punkte sammeln.. Wir werden jetzt noch enger zusammenrücken, noch mehr arbeiten und auf jeden Fall die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln.“

FC 07 Albstadt: Leitenberger – A. Cetin (89. Nikoletic), S. Cetin (76. Simon), Pasternak, Matur, Bacher (46. Mazrekaj), Moser (65. Crincoli), Maier, Dzaferi, Bradara, Fischer (65. Juned).

Tore: 1:0/2:0 Jan Beifuß (7./50.), 3:0 Tom Gutekunst (70.), 4:0 Panagiotis Karypidis (82.).

Schiedsrichter: Stefan Flaig (Bonlanden).

Zuschauer:122.