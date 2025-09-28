Landesliga Staffel 3: FC 07 Albstadt in Unterzahl ohne Chance

Das Landesliga-Duell zwischen dem VfL Nagold und dem FC 07 Albstadt hat einen eindeutigen Sieger. Mit 4:0 gewinnen die Gastgeber um Trainer Marcel Schuon.
In der 37. Minute kam es zur vermutlich spielentscheidenden Situation. Nach einem Foulspiel von Armin Maier ließ sich der FC-Mittelfeldakteur zu einem Kommentar gegenüber seinem Gegenspieler hinreißen. Der Schiedsrichter griff zur Roten Karte. „Aus meiner Sicht war das eindeutig drüber“, kommentierte Stefan Flaig, der Unparteiische aus Bonlanden nach Spielende die diskussionswürdige Hinausstellung.