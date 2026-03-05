Landesliga Staffel 3: Ex-Verein kommt zur ungewohnten Anstoßzeit nach Ergenzingen

Der TuS Ergenzingen hat den Ex-Verein ihres Trainers Florian Schwend zu Gast. Nach dem jüngsten 0:0 gegen den Tabellenführer soll es nun mit den drei Punkten klappen.
TuS Ergenzingen – VfL Pfullingen (Sonntag, 16.45 Uhr). Nach dem 0:0 gegen Tabellenführer SV Zimmern haben die Ergenzinger diese Woche voller Selbstvertrauen trainieren können. „Es hat gezeigt, dass der Weg, den wir für die Rückrunde eingeschlagen haben, funktionieren kann“, so Trainer Florian Schwend. Verbesserungswürdig sei aber das Spiel im letzten Drittel, weshalb man darauf den Fokus legte. „Wir haben gegen Zimmern ungewöhnlich viele lange Bälle geschlagen.“