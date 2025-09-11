Landesliga Staffel 3: Ergenzingen kontert Croatia mit Blitz-Doppelpack

In der Landesliga 3 bejubelte der TuS Ergenzingen einen wichtigen Auswärtssieg (4:2) bei Croatia Reutlingen. TuS-Coach Florian Schwend ist mehr als zufrieden.
Croatia Reutlingen – TuS Ergenzingen 2:4 (0:1). Wenn am Ende eines Mittwochsabendspiels ein Auswärtssieg zu Buche steht, ist die Freude groß. So bewertet auch Florian Schwend den Landesliga-Erfolg des TuS Ergenzingen bei Croatia Reutlingen: „Wir sind hochzufrieden, dass wir hier bei Croatia etwas geholt haben. Das war unglaublich schwer, sie haben es uns wirklich nicht einfach gemacht.“