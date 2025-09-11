Landesliga Staffel 3: Ergenzingen kontert Croatia mit Blitz-Doppelpack

In der Landesliga 3 bejubelte der TuS Ergenzingen einen wichtigen Auswärtssieg (4:2) bei Croatia Reutlingen. TuS-Coach Florian Schwend ist mehr als zufrieden.

Croatia Reutlingen – TuS Ergenzingen 2:4 (0:1). Wenn am Ende eines Mittwochsabendspiels ein Auswärtssieg zu Buche steht, ist die Freude groß. So bewertet auch Florian Schwend den Landesliga-Erfolg des TuS Ergenzingen bei Croatia Reutlingen: „Wir sind hochzufrieden, dass wir hier bei Croatia etwas geholt haben. Das war unglaublich schwer, sie haben es uns wirklich nicht einfach gemacht.“

Materazzi besorgt die schnelle Führung Ergenzingens Trainer bejubelte den ersten Treffer bereits nach elf Minuten, als Cristian Materazzi die frühe Führung erzielte. „Nach circa 25 bis 30 Minuten haben wir das Zepter ein Stück weit aus der Hand gegeben. Wir hatten zu viele Ballverluste und hektische Aktionen, sodass das Credo zunächst war, mehr Kontrolle über das Spiel zu bekommen“, fasst Schwend die erste Halbzeit zusammen.

Croatia setzte über die gesamte Partie hinweg auf aggressives Pressing und forderte Ergenzingens Spiel gegen den Ball enorm, weshalb die erste Hälfte aus Schwends Sicht den Weg zum zweiten Ligasieg ebnete: „Wichtig war, dass wir in der ersten Halbzeit die Null gehalten haben, sonst wäre das Spiel komplett gekippt.“

Ein Eigentor sorgt für späte Spannung

Nach dem Seitenwechsel erwischte jedoch Reutlingen den besseren Start. Folgerichtig erzielte Aris-Cosmin Dragolin in der 52. Minute das 1:1. Doch Ergenzingen fand eine prompte Antwort: „Wir sind dann mit einer super Mannschaftsleistung innerhalb von fünf Minuten mit 3:1 in Front gegangen. Danach gab es eine Druckphase von Croatia, die sie wirklich stark gespielt haben“, beschreibt Schwend den Blitzdoppelpack von Dave Nzally (55.) und Samuel Dantzler (59.).

Entschieden war die Partie damit aber noch nicht. In der 85. Minute unterlief Ergenzingens Dennis Schwanz ein Eigentor, sodass Croatia noch einmal herankam. Ein dramatischer Ausgleich blieb jedoch aus: In der dritten Minute der Nachspielzeit stellte Nico Gulde mit dem vierten Treffer für die Gäste den Endstand her – und sicherte Ergenzingen den ersten Auswärtssieg. „Es war ein verdienter Sieg, weil wir als Mannschaft geschlossen aufgetreten sind und den Erfolg heute erkämpft haben“, fasst Schwend den fünften Spieltag zusammen.

TuS Ergenzingen: Felix Bader; Johannes Bastians, Simon Joshua Walser, Nico Gulde, Dave Nzally (86. Daniel Amann), Dennis Schanz (90.+4 Melvin Gruhonjic), Nico Bogensperger (71. Markus Vogel), Samuel Dantzler, Cristian Materazzi (71. Luca Wüst), Julian Ciossek (82. Marvin Beck), Oliver Ignacz.

Croatia Reutlingen: Ante Gilbo; Ruben Nyanga, Dennis Pascolo, Sven Niebiosa, Vincenzo Giambrone, Daniel Andic (62. Emre Köse), Adrian Royer, Altan Yildiz (72. Enrico Cozzi), Björn-Arne Gerdes (72. Davor Dzalto), Sotirois Vassiliou (67. Leonardo Bajer), Aris-Cosmin Dragolin (72. Giuliano Soddu).

Tore: 1:0 (Cristian Materazzi, 11.), 1:1 (Aris-Cosmin Dragolin, 52.), 2:1 (Dave Nzally, 55.), 3:1 (Samuel Dantzler, 59.), 3:2, (ET Dennis Schwanz, 85.), 4:2 (Nico Gulde, 90.+3).

Schiedsrichter: Hannes Richter.