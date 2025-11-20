Landesliga Staffel 3: Endlich die Wende? So will sich Ergenzingen gegen Mühlheim befreien

Trotz ansprechender Leistungen bleiben die Ergebnisse für den TuS Ergenzingen häufig aus – das nächste Landesliga-Duell ist gegen den formstarken VfL Mühlheim.

TuS Ergenzingen – VfL Mühlheim (Sonntag, 14 Uhr). Für Fans des TuS Ergenzingen ist die aktuelle Saison keine leichte: Das Team von Florian Schwend spielt zwar oft ansehnlichen Fußball, hat in zwölf von bislang 15 möglichen Spielen getroffen, und die meisten Niederlagen fielen eher knapp aus – so wie das 1:2 gegen den FC 07 Albstadt oder gegen die TSG Balingen II.

Die Teamleistung passt, die Ergebnisse nicht Auf das jüngste Heimspiel (1:1 gegen den VfL Nagold) folgte nun eine 2:4-Pleite gegen den SSC Tübingen. Die Schwend-Truppe kann also durchaus mithalten, auch wenn sich das nicht immer in den Ergebnissen widerspiegelt. „Es ist sehr ärgerlich, dass wir uns meistens selbst schlagen. Unsere Spielweise geht auf, wir sind gut in den Spielen drin, aber final belohnen wir uns noch nicht so wie es sein sollte“, ärgert sich der TuS-Coach im Gespräch mit unserer Redaktion.

Gegen den VfL erwartet Schwend einen offenen Schlagabtausch: „Mühlheim spielt sehr mutig gegen den Ball. Damit hatten sie in den vergangenen Wochen viel Erfolg. In der eigenen Spieleröffnung sind sie sehr variabel. Es wird sehr schwer für uns, ein momentan formstarkes Team zu schlagen.“ Und tatsächlich: Nach einem 2:0 gegen den SV Seedorf und einem vogelwilden 5:3 gegen den SSC Tübingen reist Mühlheim mit breiter Brust nach Ergenzingen.

Julian Ciossek und Felix Bader sind wieder dabei

Auf die Form des Gegners kann sich Schwend jedoch nicht verlassen, denn der TuS hat nur noch sieben Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht aus Freudenstadt. „In unserer Situation ist jedes Spiel und jeder Sieg wichtig. Wir müssen schauen, dass wir Punkte sammeln. Wenn wir unsere Leistung abrufen, werden wir punkten“, ist sich Schwend sicher. Beim Punkten helfen sollen Julian Ciossek und Felix Bader, die gegen Tübingen urlaubsbedingt fehlten. Verzichten muss der TuS hingegen auf Giuseppe Fiore, der sich unter der Woche am Knie verletzte.