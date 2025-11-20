Landesliga Staffel 3: Endlich die Wende? So will sich Ergenzingen gegen Mühlheim befreien

Trotz ansprechender Leistungen bleiben die Ergebnisse für den TuS Ergenzingen häufig aus – das nächste Landesliga-Duell ist gegen den formstarken VfL Mühlheim.
TuS Ergenzingen – VfL Mühlheim (Sonntag, 14 Uhr). Für Fans des TuS Ergenzingen ist die aktuelle Saison keine leichte: Das Team von Florian Schwend spielt zwar oft ansehnlichen Fußball, hat in zwölf von bislang 15 möglichen Spielen getroffen, und die meisten Niederlagen fielen eher knapp aus – so wie das 1:2 gegen den FC 07 Albstadt oder gegen die TSG Balingen II.