Landesliga Staffel 3: Empfinger müssen auf Abwehrblock verzichten

1 Dennis Rebmann wird die SGE anführen. Foto: Carsten Schwering

Die SG Empfingen hat am Freitagabend gegen den VfB Bösingen die Chance, ihr verlorenes Spiel in Nehren wiedergutzumachen.









SG Empfingen – VfB Bösingen (Freitag, 19.30 Uhr). Die Niederlage in Nehren war der erste Dämpfer für die SG Empfingen, in der noch sehr jungen Saison. Die Empfinger sind dabei nicht am Gegner, sondern an ihrer miserablen Chancenverwertung gescheitert. „Die hatten drei Chancen und machen zwei Tore und wir hatten ein halbes Dutzend und treffen nur einmal“, so der Empfinger Trainer Alexander Eberhart.