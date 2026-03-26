Landesliga Staffel 3: Empfingens Trainer rechnet mit ganz anderem Gegner

Die SG Empfingen muss zu einem Senkrechtstarter der Landesliga. Der VfL Pfullingen weißt aus den drei letzten Spielen eine 9:0-Bilanz auf und wird dem Zweiten alles aberverlangen.
VfL Pfullingen – SG Empfingen (Samstag, 14.30 Uhr). 5:0, 2:0, 2:0 – der VfL Pfullingen ist überaus stark mit drei Zu-Null-Siegen aus der Winterpause gestartet. Das 5:0 landete der Absteiger aus der Verbandsliga gegen Herbstmeister SV Zimmern. „Sie gehören mit ihrer momentanen Qualität unter die Top-3-Teams“, sagt SGE-Trainer Alexander Eberhart über den anstehenden Herausforderer.