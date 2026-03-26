Landesliga Staffel 3: Empfingens Trainer rechnet mit ganz anderem Gegner

Die SG Empfingen muss zu einem Senkrechtstarter der Landesliga. Der VfL Pfullingen weißt aus den drei letzten Spielen eine 9:0-Bilanz auf und wird dem Zweiten alles aberverlangen.

VfL Pfullingen – SG Empfingen (Samstag, 14.30 Uhr). 5:0, 2:0, 2:0 – der VfL Pfullingen ist überaus stark mit drei Zu-Null-Siegen aus der Winterpause gestartet. Das 5:0 landete der Absteiger aus der Verbandsliga gegen Herbstmeister SV Zimmern. „Sie gehören mit ihrer momentanen Qualität unter die Top-3-Teams“, sagt SGE-Trainer Alexander Eberhart über den anstehenden Herausforderer.

Ein anderer Gegner Die Pfullinger stehen aktuell zwar „nur“ auf Platz sechs der Landesliga, das liegt aber vor allem daran, dass sie in den ersten Spielen nicht gewinnen konnten. Im Hinspiel in Empfingen siegte das Heimteam mit 4:1. „Das war ein Gegner ohne Selbstvertrauen. Nach dem 2:0 haben sie sich hängen lassen. Jetzt ist es aber eine ganz andere Mannschaft. Jung, voller Selbstvertrauen, die mutig nach vorne spielen“, weiß Eberhart, dass seine Mannschaft zu 100 Prozent gefordert sein wird. „Das wird eine Herkulesaufgabe.“

Allerdings gehen die Empfinger auch mit gestärktem Rücken in das Spiel in Pfullingen. Schließlich sind sie noch ungeschlagen nach der Winterpause und haben zuletzt in Zimmern ein 1:1 geholt. Und das trotz der düsteren Aussichten nach etlichen Verletzungen. „Wir haben das bisher überraschenderweise überbrückt. Es wäre aber gut, wenn der ein oder andere zurückkommt. In wenigen Spielen kann man die Ausfälle kompensieren, aber ganz nicht“, sagt Eberhart klar.

Möglicher Rückkehrer

Der SGE fehlen bekanntlich etliche Stammspieler. Einer dieser möglichen Rückkehrer, die Eberhart anspricht, ist Stürmer Pascal Schoch. „Er ist diese Woche locker gelaufen und versucht im Abschlusstraining, was möglich ist. Eventuell wäre er eine Option von der Bank“, sagt Eberhart.

Unsere Empfehlung für Sie Abschied vom TuS Ergenzingen Dave Nzally weckte mit seinen Toren das Interesse der Konkurrenz Der 19-jährige Dave Nzally schließt sich in der kommenden Saison der TSG Balingen II an. Der Ligakonkurrent der Ergenzinger ist Favorit für die Meisterschaft.

Hinter Sonay Erdem steht derweil noch ein Fragezeichen. Sein Bruder Sergen hat sich ebenfalls im jüngsten Training verletzt. „Es ist schwer zu sagen, wer am Samstag im Kader steht. Wir müssen schauen, was Sinn macht und was nicht“, blickt Eberhart dabei auch auf die anstehende Pause, wenn sein Team über Ostern frei hat. „Aber ich will auch sagen: Wir sind zufrieden und nehmen unsere Situation an. Unser Ziel ist es, so lange wie möglich vorne mitzuspielen.“