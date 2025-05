Einsatz von Landesliga-Spielern Ist das erlaubt, was der VfL Nagold II macht?

Nach drei Siegen in Folge gegen hochkarätige Mannschaften hat der VfL Nagold II in der Bezirksliga Nordschwarzwald riesige Schritte in Richtung Klassenerhalt gemacht. Doch wegen dem Einsatz von Spielern aus dem Landesliga-Kader wird Kritik laut.