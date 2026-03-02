Landesliga Staffel 3: Empfingens Innenverteidiger-Fluch und Lob für Freudenstadt

Der Tabellenführer bremst sich selbst aus, ein Aufsteiger bringt den Favoriten fast zu Fall – und ein Außenseiter überrascht: Der 20. Spieltag nach der Winterpause hatte es in sich.
Dass trotz scheinbar klarer Tabellensituation viele Spiele doch zur Wundertüte werden können, hat auch der 20. Spieltag wieder bewiesen. Während der Tabellenführer SV Zimmern zu Hause gegen den TuS Ergenzingen nicht über ein 0:0 hinauskam, verlor die SG Empfingen fast gegen Aufsteiger VfL Mühlheim und die SpVgg Freudenstadt sorgte im Heimspiel gegen den VfL Nagold für die Sensation des Spieltags.