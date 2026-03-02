Landesliga Staffel 3: Empfingens Innenverteidiger-Fluch und Lob für Freudenstadt

Der Tabellenführer bremst sich selbst aus, ein Aufsteiger bringt den Favoriten fast zu Fall – und ein Außenseiter überrascht: Der 20. Spieltag nach der Winterpause hatte es in sich.

Dass trotz scheinbar klarer Tabellensituation viele Spiele doch zur Wundertüte werden können, hat auch der 20. Spieltag wieder bewiesen. Während der Tabellenführer SV Zimmern zu Hause gegen den TuS Ergenzingen nicht über ein 0:0 hinauskam, verlor die SG Empfingen fast gegen Aufsteiger VfL Mühlheim und die SpVgg Freudenstadt sorgte im Heimspiel gegen den VfL Nagold für die Sensation des Spieltags.

Die Kurstädter hatten am Samstag ihr Herz in beide Hände genommen und rangen damit auch dem bedienten Nagolder Trainer Marcel Schuon Respekt ab. „Die Freudenstädter haben im Gegensatz zu uns mit Leidenschaft und Herz agiert und verdient gewonnen. Die Einstellung hat bei unseren Spielern nicht gestimmt.“ Seine Mannschaft habe hingegen den Charaktertest nicht bestanden.

Dagegen war Freudenstadts Trainer Elvedin Djeikic nach dem 4:3-Erfolg seiner Mannschaft voll des Lobes über das Spiel seiner Mannschaft. „Wir haben uns dank eines starken Auftritts endlich mal belohnt. Dass wir die Nagolder geschlagen haben, spricht für uns. Mit den Leistungsschwankungen meines Teams, weiß ich umzugehen.“

Energieleistung und Wille

Nach dem wilden Spiel gegen den VfL Mühlheim, das 3:3 endete und in dem Empfingen mehr als eine Halbzeit in Unterzahl war, fasste SG-Trainer Alexander Eberhart so zusammen: „Vor dem Spiel wären wir mit einem Punkt nicht zufrieden gewesen. Aber Respekt an mein Team, dass es noch so zurückgekommen ist. Ich kann der Mannschaft zu der Energieleistung und dem großen Willen nur gratulieren.“

Die personell gebeutelten Empfinger, die mit sechs Innenverteidigern in die Saison gestartet waren, haben nun mit Andrej Schlecht vorerst ihren letzten verbliebenen IV verloren. Der Ex-Holzhausener sah wegen einer vermeintlichen Notbremse die Rote Karte. Daniel Schima war aus der zweiten Mannschaft hochgezogen worden. Wie man nun für die kommenden Spiele agieren wird, muss sich zeigen. „Der Fußballgott meint es aktuell nicht gut mit uns“, so Eberhart auch mit Blick auf Entstehung und Entscheidung zur Roten Karte, die er als alles andere als gerechtfertigt ansah. „Solche Szenen sind dann einfach schon symptomatisch bei uns.“