Landesliga Staffel 3: Empfingen will Zimmerns „Verunsicherung“ nutzen

Topspiel in der Landesliga Staffel 3 am Samstag. Der Tabellenzweite kommt zum Dritten. Die SG Empfingen will den Relegationsplatz mit einem Sieg in Zimmern behaupten.

SV Zimmern – SG Empfingen (Samstag, 15 Uhr). Die SG Empfingen hat dank des überraschend deutlichen Heimerfolges gegen den TuS Ergenzingen vor der schweren Auswärtspartie beim gestürzten Tabellenführer SV Zimmern reichlich Selbstvertrauen getankt. Diese haben am vergangenen Spieltag bei der Mannschaft der Stunde, dem VfL Pfullingen, ihre höchste Saisonniederlage kassiert.

Empfingens Trainer Alexander Eberhart ist der holprige Saisonstart der Zimmerer nicht verborgen geblieben. „Es scheint aktuell so, dass es beim SV Zimmern gerade alles andere als rund läuft und die Mannschaft verunsichert ist. Anders ist deren schlechter Start nicht zu erklären. Wir gehen ohne Druck in die Begegnung. Viele hätten uns diesen Start nach der Winterpause mit sieben Punkten aus drei Spielen bei unserer Personalnot sicher nicht zugetraut. Vielleicht können wir aus der Zimmerer Verunsicherung Kapital schlagen.“

Unsere Empfehlung für Sie SG Empfingen Nächster Neuzugang kommt vom Konkurrenten Landesligist SG Empfingen hat einen Spieler für das offensive Mittelfeld vom TuS Ergenzingen verpflichtet. Dieser stößt zur neuen Saison zum Verein.

Die SG Empfingen möchte so lange wie möglich oben dran bleiben und vielleicht tut es der Mannschaft ganz gut, dass der große Erwartungsdruck durch die Verletztenmisere erst einmal weg ist. Die letzten Ergebnisse und die Art und Weise der Siege machten mit der Mannschaft offensichtlich etwas.

Zwei Rückkehrer

Gut auch, dass mit Andrej Schlecht (Sperre abgelaufen) und Tim Göttler (Urlaub beendet) zwei Stammkräfte wieder zum Mini-Kader dazustoßen. Dank des sich früh abzeichnenden Heimerfolg gegen eine überforderte Ergenzinger Mannschaft kamen die beiden A-Jugendlichen Philipp Reich und Roman Baiker zu ihrer Pflichtspielpremiere in der Landesliga. Gegen den SV Zimmern dürfte es ein deutlich engeres Spiel werden. Im Hinspiel in Empfingen wurden die Punkte beim 1:1 geteilt.