Landesliga Staffel 3: Empfingen will Zimmerns „Verunsicherung“ nutzen

Topspiel in der Landesliga Staffel 3 am Samstag. Der Tabellenzweite kommt zum Dritten. Die SG Empfingen will den Relegationsplatz mit einem Sieg in Zimmern behaupten.
SV Zimmern – SG Empfingen (Samstag, 15 Uhr). Die SG Empfingen hat dank des überraschend deutlichen Heimerfolges gegen den TuS Ergenzingen vor der schweren Auswärtspartie beim gestürzten Tabellenführer SV Zimmern reichlich Selbstvertrauen getankt. Diese haben am vergangenen Spieltag bei der Mannschaft der Stunde, dem VfL Pfullingen, ihre höchste Saisonniederlage kassiert.