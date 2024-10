Landesliga Staffel 3: Empfingen ohne Abschlussglück im Spitzenspiel – Rottenburg effektiv

1 Das Team von Alexander Eberhart war zwar besser, doch scheiterte es an der Chancenverwertung. Foto: Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer

Dass nicht immer die bessere Mannschaft gewinnt, sondern manchmal auch einfach die effektivere, das zeigte sich im Spitzenspiel der Landesliga. Die SG Empfingen unterlag am Ende dem FC Rottenburg unglücklich.









SG Empfingen – FC Rottenburg 0:2 (0:1). Beide Teams starteten ohne abtasten in die Partie. Die Rottenburger zeigten, warum sie als Aufsteiger auf dem ersten Rang der Tabelle stehen, denn das Team ging aggressiv in die Zweikämpfe und schaffte es, die zweiten Bälle festzumachen. Das blieb auch über den Verlauf des Spiels so, auch wenn Empfingen spielerisch besser war.