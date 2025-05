Landesliga Staffel 3: Empfingen jagt Relegationsplatz zwei

SG Empfingen – FC 07 Albstadt (Samstag, 15.30 Uhr).Die letzte Auswärtsfahrt der Saison führt die Albstädter Blau-Weißen zur SG Empfingen – gleichzeitig das Pflichtspieldebüt von Spielertrainer Samed Akbaba gegen seinen ehemaligen Coach Alexander Eberhart. Für die heimstarke SGE geht es dabei um alles: Der Relegationsplatz zwei ist noch in Reichweite. Zwar verpasste Empfingen zuletzt beim 0:3 in Zimmern ein klares Zeichen, doch mit einem Sieg gegen Albstadt will man die Chance auf das „Finale“ gegen den VfL Nagold wahren.

Relegation ist noch in Reichweite

Lange Zeit hielt Eberharts Team Tuchfühlung zur Tabellenspitze – bis der Faden riss: Nur ein Punkt aus den Spielen in Harthausen (1:1) und Zimmern (0:3) bedeutete das Aus im Titelrennen. Der FC Rottenburg nutzte seine Chancen und machte mit einem 1:0-Erfolg beim VfL Nagold vorzeitig den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt. Eberhart zollt Respekt: „Rottenburg hat u.a. bei uns, in Zimmern und Nagold gewonnen – absolut verdient Meister.“ Zwei Spieltage vor Schluss ist klar: Empfingen liegt punktgleich mit dem VfL Nagold, hat aber das schlechtere Torverhältnis. Gegen Albstadt ist ein Sieg Pflicht, um sich ein echtes Endspiel um Platz zwei am letzten Spieltag in Nagold zu erarbeiten.

Eberhart betont: „Wir wollen uns für die Runde belohnen – und mit einem Dreier am Samstag die Basis für das Finale legen.“

Personell plagen die SGE weiterhin Ausfälle: Sergen Erdem, Tim Göttler und Danny Schmid stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Dennoch kann Eberhart auf einen breiten Kader zurückgreifen.

Mit 36 Punkten aus Heimspielen (12 Siege, 2 Niederlagen) ist Empfingen das heimstärkste Spitzenteam der Liga. Auswärts dagegen gab es in den letzten sieben Spielen nur einen Sieg. In Erinnerung bleiben Aufholjagden wie das 3:3 in Bösingen oder das 3:3 in Schwenningen nach 3:0-Führung. Bester Torschütze bleibt Pascal Schoch (13 Treffer), auch wenn er nicht mehr in Topform ist. Dafür trifft man inzwischen breiter – Bucci, Erdem und Kress kommen jeweils auf sechs Tore.

Kein Geschenk für Empfingen

Beim torlosen Remis im Hinspiel am 16. November 2024 trotzte der FC 07 Empfingen – damals noch Tabellenzweiter – auch in Unterzahl (Rote Karte für Semih Cetin) eindrucksvoll. Vor 260 Zuschauern war Armen Dzaferi kurz vor Schluss dem Siegtreffer nahe, doch SGE-Keeper Müller parierte stark.

Der FC 07 hat sich mit vier Siegen in Serie frühzeitig den Klassenerhalt gesichert und ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Trainer Akbaba zieht den Hut: „Was meine Mannschaft in den letzten Wochen trotz Ausfällen geleistet hat, ist bemerkenswert.“

Die Stimmung ist gelöst, doch von einem Sommerkick will Akbaba nichts wissen: „Wir wollen Platz sieben verteidigen, eventuell sogar noch Druck auf Nehren ausüben. Wir nehmen auch dieses Spiel ernst.“ Vor Wochenfrist sorgte Albstadt mit einem 2:0-Auswärtssieg beim neuen Meister Rottenburg bereits für Aufsehen.

Ein ähnliches Szenario gegen Empfingen? Akbaba: „Warum nicht? Wir sind gut drauf und wollen die Saison erfolgreich abschließen. Keine Geschenke – das entspricht nicht der Mentalität unserer Mannschaft.“

Verzichten muss Akbaba weiterhin auf Altinsoy (privat verhindert), Gil Rodriguez, Bradara, Juned und Cetin (alle verletzt). Hoffnung besteht, dass keine neuen Ausfälle hinzukommen. Gute Nachricht: Crincoli und Dzaferi kehren in den Kader zurück.

Ansonsten bleibt die Aufstellung wie zuletzt gegen Tuttlingen.