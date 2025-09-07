Landesliga Staffel 3: Empfingen holt in Ergenzingen glücklich drei Punkte

Unter Wert musste sich der TuS Ergenzingen im Landesligaderby gegen glücklichere Gäste aus Empfingen geschlagen geben. Ein Standard entschied am Ende die Partie.
TuS Ergenzingen – SG Empfingen 1:2 (0:1). Verdient war der „Dreier“ aus Sicht der Gäste keinesfalls. Der TuS Ergenzingen bot dem Favoriten mehr als Paroli und war über weite Strecken das bessere Team. Belohnt wurde die gute Leistung der Gastgeber jedoch nicht, da die Schwend-Truppe zu wenig aus ihren Torchancen machte. Den Gäste hingegen, die nach vorne fast komplett abgemeldet waren, reichten zwei Standards, um das Spiel zu entscheiden.