Landesliga Staffel 3: Empfingen holt in Ergenzingen glücklich drei Punkte

Unter Wert musste sich der TuS Ergenzingen im Landesligaderby gegen glücklichere Gäste aus Empfingen geschlagen geben. Ein Standard entschied am Ende die Partie.

TuS Ergenzingen – SG Empfingen 1:2 (0:1). Verdient war der „Dreier“ aus Sicht der Gäste keinesfalls. Der TuS Ergenzingen bot dem Favoriten mehr als Paroli und war über weite Strecken das bessere Team. Belohnt wurde die gute Leistung der Gastgeber jedoch nicht, da die Schwend-Truppe zu wenig aus ihren Torchancen machte. Den Gäste hingegen, die nach vorne fast komplett abgemeldet waren, reichten zwei Standards, um das Spiel zu entscheiden.

Mit einigen Änderungen in ihren Startformationen begann das Derby, das überraschenderweise auf dem Kunstrasenplatz stattfand. Empfingens Trainer Alexander Eberhart konnte ob dieser Platzwahl nur den Kopf schütteln. Erstmals von Anfang spielte Ergenzingens Last-Minute Neuzugang Samuel Dantzler im offensiven Mittelfeld. Der fast zwei Meter große Schlacks war an vielen guten Offensivaktionen der Gastgeber beteiligt. Bei Empfingen stand erstmals von Anfang an in dieser Saison Matthias Müller zwischen den Pfosten.

Von Anpfiff weg war dem Spiel der Gastgeber deutlich anzumerken, dass der erste Saisonerfolg in Pfullingen dem TuS gutgetan hatte. Ergenzingen hielt auch körperlich gut dagegen und Nico Bogensperger und Johannes Bastians in der Abwehrzentrale räumten alles entschlossen ab. Die Empfinger Offensivbemühungen konnten dadurch bereits im Ansatz unterbunden werden.

Die Gastgeber versuchten nach Ballgewinnen im Mittelfeld schnell umzuschalten. So konnte der Torschuss von Samuel Dantzler nach Vorarbeit von Dave Nzally von der Empfinger Abwehr noch unschädlich gemacht werden. Bis auf einen Distanzschuss von Sandro Mihic (31.), blieben die Gäste weiterhin nach vorne blass.

Überraschender Führungstreffer

Dem ersten Tor deutlich näher waren weiterhin die Gastgeber. Vor allem über die linke Seite konnten sich die Gastgeber immer wieder gut in Szene setzen.

Der Führungstreffer auf der Gegenseite fiel überraschend. Nach einem unnötigen Eckball, den Johannes Bastians verursacht hatte, bekam Abwehrchef Bogensperger, nach Meinung des Schiedsrichters Hannes Scheffel, den Ball an die Hand. Den fälligen Elfmeter verwandelte Denis Bozicevic humorlos. Mit dieser unverdienten Halbzeitführung ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Nach Vorarbeit von Nico Gulde kam Ergenzingens Stürmer Dave Nzally am Fünfmeterraum des Empfinger Tores an den Ball und mit Unterstutzung des Pfostens landete dieser im Tor. Der schnelle Ausgleichstreffer spielte den Gastgebern in die Karten, die weiter munter nach vorne spielten. Nach einer starken Offensivaktion brachte Sandro Mihic Nico Gulde im Strafraum zu Fall. Der fällige Pfiff des Schiedsrichters blieb aber aus. Die Ergenzinger waren in dieser Phase des Spiels drauf und dran, in Führung zu gehen. In der 54. Minute entwischte Nzally der Empfinger Hintermannschaft nach einem Zuspiel von Julian Ciossek, aber anstatt selber abzuziehen, passte er den Ball auf Cristian Materazzi. Der traf zwar ins Tor, stand aber im Abseits.

Glückliches Händchen

Nur mit viel Glück überstanden die Empfinger diese Druckphase der Ergenzinger. Empfingens Trainer Eberhart versuchte mit drei Wechseln, das Spiel seines Teams zu beleben und hatte dabei ein glückliches Händchen. Nach einem Eckball zeigte sich die Ergenzinger Abwehr unsortiert und Noah Scheurenbrand war per Kopf zur Stelle. Die neuerliche Empfinger Führung stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Ergenzingen gab sich aber immer noch nicht geschlagen, blieb dennoch ohne Erfolg.

Aufstellung und Tore

TuS Ergenzingen: J. Mahjen; J. Bastians (82. M. Gruhonjic), S. Walser, N. Gulde, D. Nzally, D. Schanz, N. Bogensberger (89. L. Wüst), S. Dantzler, C. Materazzi (82. M. Vogel), J. Ciossek, O. Ignacz.

SG Empfingen: M. Müller; S. Ramic, D. Rebmann (56. L. Stütz), R. Schüssler, D. Schmid, P. Schoch (82. M. Zug), D. Bozicevic (85. M. Tittjung), P. Kress (60. T. Göttler), A. Schlecht, S. Erdem (69. N. Scheurenbrand), S. Mihic.

Tore: 0:1 Denis Bozicevic (42., Handelfmeter), 1:1 Dave Nzally (47.), 1:2 Noah Scheurenbrand (72.).

Zuschauer: 200.