Landesliga Staffel 3: Empfingen erobert mit Arbeitssieg die Tabellenführung

Die SG Empfingen hat sich dank einer Leistungssteigerung nach der Pause gegen SV Croatia Reutlingen nicht nur gewonnen, sondern grüßt von der Tabellenspitze.

SG Empfingen – SV Croatia Reutlingen 2:1 (0:1). Am Ende war es ein Arbeitssieg, den sich die Gastgeber dank der Treffer von Denis Bozicevic per Strafstoß und Pascal Schoch sicherten. Denn im ersten Durchgang fand die Mannschaft von Alexander Eberhart keine Lücken. Empfingen hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, aber die lauffreudigen Reutlinger standen hinten kompakt und sehr diszipliniert und warteten auf Umschaltmomente.

Die Offensivreihe um Pascal Schoch & Co. war bei den Gastgebern komplett abgemeldet. Empfingen hatte in der 36. Minute Glück, dass die Gäste nicht bereits zu diesem Zeitpunkt der Führungstreffer glückte. Vincenzo Giambrone und Ivan Krajinovic verpassten nach einem Konter noch haarscharf. Das sollten sie kurz vor der Pause jedoch nachholen. Nach einem abgewehrten Freistoß der Empfinger tief in der Hälfte der Gäste schalteten diese schnell um und am Ende überwand Reutlingens Spielführer Vincenzo Giambrone den Empfinger Keeper mit einem platzierten Flachschuss.

Eberhart reagierte und wechselte nach der Pause dreimal. Für Dennis Rebmann, Philipp Kress und Tim Göttler kamen Timo Theurer, Sergen Erdem und Moritz Zug. Empfingens Spielertrainer Matthias Stüber spielte von nun an als Stürmer und Theurer rückte dafür in die Dreierkette. Nach der Pause war mehr Zug drin in den Offensivaktionen der Gastgeber. Die Reutlinger spielten früh auf Zeit und weckten mit dieser Verschleppungstaktik den Ehrgeiz der Gastgeber. Nach einem Chipball in den Gästestrafraum rannte Moritz Zug den Ball hinterher und wurde von Reutlingens Innenverteidiger Leon Maric abgeräumt. Schiedsrichter Philipp Lehmann entschied auf Foulelfmeter. Den fälligen Strafstoß verwandelte Empfingens Goalgetter Denis Bozicevic zum Ausgleich.

Platzierter Flachschuss

Empfingen war jetzt deutlich griffiger – auch in den Zweikämpfen und blieb weiter am Drücker. Nach einer Ecke kam Stüber (64.) zum Torabschluss und verfehlte aber deutlich das Ziel. Kurze Zeit später durften die Gastgeber ein zweites Mal jubeln. Nach einem Angriff über links, den Robin Schüssler vorantrieb, ließ Bozicevic den Ball nur prallen und Schochs platzierter Flachschuss schlug unhaltbar zum 2:1 ein. Ein sehenswert herausgespielter Treffer.

Jetzt mussten die Gäste reagieren. Glück für Empfingen, dass sie in der 76. Minute nach einer Unachtsamkeit der Empfinger den Ausgleich liegen ließen. Bereits in der Nachspielzeit scheiterte Bozicevic am Reulinger Keeper.

Auf einen Blick

SG Empfingen: M. Müller – S. Ramic, D. Rebmann (46. S. Erdem), P. Schoch (87. L. Stütz), D. Bozicevic, M. Stüber, P. Kress (46. M. Zug), A. Schlecht, T. Göttler (46. T. Theurer), S. Mihic.

Tore: 0:1 Vincenzo Giambrone (45.), 1:1 Denis Bozicevic (59., Foulelfmeter), 2:1 Pascal Schoch (70.).