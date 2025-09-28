Landesliga Staffel 3: Empfingen erobert mit Arbeitssieg die Tabellenführung

Die SG Empfingen hat sich dank einer Leistungssteigerung nach der Pause gegen SV Croatia Reutlingen nicht nur gewonnen, sondern grüßt von der Tabellenspitze.
SG Empfingen – SV Croatia Reutlingen 2:1 (0:1). Am Ende war es ein Arbeitssieg, den sich die Gastgeber dank der Treffer von Denis Bozicevic per Strafstoß und Pascal Schoch sicherten. Denn im ersten Durchgang fand die Mannschaft von Alexander Eberhart keine Lücken. Empfingen hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, aber die lauffreudigen Reutlinger standen hinten kompakt und sehr diszipliniert und warteten auf Umschaltmomente.