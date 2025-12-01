Landesliga Staffel 3: Eine Portion Glück für Freudenstadt – Zu viele Ausfälle in Empfingen

Während die einen ihren zweiten Saisonsieg feiern, haben die anderen das zweite Topspiel in Folge verloren. Das sagen die Trainer von Freudenstadt, Empfingen und Nagold.

Für die Freudenstädter war das 2:1 gegen den FC 07 Albstadt der zweite Sieg der Saison. Es schien, als hätte die Spielvereinigung das gesamte Glück, das ihnen bislang in manchen Spielen gefehlt hatte, in diesen 90 Minuten zurückgezahlt bekommen. Denn Albstadt vergab Chance um Chance. Auch Freudenstadts Trainer Elvedin Djekic gab ohne Umschweifen zu: „Unser Sieg war mehr als glücklich, wenn man sich das deutliche Chancenplus der Gäste vor Augen hält. Da hatten wir doch heute eine gehörige Portion Glück auf unserer Seite. Wir hatten vor allem vor der Pause kein Zugriff auf das Offensivspiel der Gäste. Nach der Pause standen wir besser.“

Unsere Empfehlung für Sie Niederlage des FC Holzhausen Daniel Seemann ordnet Leistung ein – „So wie wir stehen, ist es schon richtig“ Der Tabellenzweite der Verbandsliga hat sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer und langsam rücken die Verfolger des FC Holzhausen näher. Mit dem Sieg im ersten Rückrundenspiel bleibt Freudenstadt zwar Letzter, doch hat nur noch zwei Zähler Rückstand auf den TSV Harthausen gegen den zuletzt das Heimspiel abgesagt werden musst. „Die drei Punkte sind enorm wichtig für uns.“

Djekic hatte für sein Team viel Lob übrig: „Die Mannschaft hat wieder alles gegeben. Die Vorarbeit zum Siegtreffer von Yasin Kara war sehenswert.“ Dieser hatte vor dem 2:1 erst einen Gegenspieler aussteigen lassen und dann Mert Karaaslan stark bedient.

Ausfälle nicht kompensieren

Nicht zufrieden mit dem Ergebnis war dagegen Alexander Eberhart, Trainer der SG Empfingen, nach dem Topspiel gegen Nagold. Zweimal in Folge hatte man gegen zwei starke Mannschaften der Landesliga verloren. „Das Spiel gegen den VfL Nagold und zuvor gegen die Balinger Zweite hat gezeigt, dass wir mit diesen Ausfällen gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich nicht mithalten können. Das ist leider so.“ Den Empfingern fehlen neben den verletzten Timo Theurer (Kreuzbandriss) und Sonay Erdem auch die gesperrten Philipp Kress und Sandro Mihic. Denis Bozicevic kam zwar am Ende noch zum Einsatz, aber auch er ist angeschlagen.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball im Winter So wird die Entscheidung über eine Spielabsage getroffen Auch am Wochenende werden witterungsbedingt einige Spiele abgesagt. Bezirksspielleiter Markus Aberle erklärt, wie er im Winter vorgeht.

Allerdings hatte die SG durchaus die Chance auf eine Wende in Hälfte zwei. „In der ersten Halbzeit haben wir bei den Gegentoren schlecht ausgesehen und nach vorne waren wir ohne Durchschlagskraft. Nach der Pause war es wieder wie gegen Balingen und wir sind deutlich besser ins Spiel gekommen. Pascal hatte sogar den Ausgleich auf dem Fuß. Da ist er leider über seine eigenen Füße gestolpert. Wir sehnen uns nach der Winterpause“, sagte Eberhart klar. Eine Partie wartet nun noch auf die SG, wenn man zum SSC Tübingen muss.

Oben dran

Während man in Empfingen auf die Pause setzt, scheint man sich in Nagold langsam erst richtig warmgespielt zu haben. Ex-Profi Marcel Schuon war erleichtert über den Sieg seiner Mannschaft. „Endlich haben wir mal gegen eine Spitzenmannschaft drei Big Points holen können. Jetzt sind wir wieder oben dran.“