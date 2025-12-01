Landesliga Staffel 3: Eine Portion Glück für Freudenstadt – Zu viele Ausfälle in Empfingen

Während die einen ihren zweiten Saisonsieg feiern, haben die anderen das zweite Topspiel in Folge verloren. Das sagen die Trainer von Freudenstadt, Empfingen und Nagold.
Für die Freudenstädter war das 2:1 gegen den FC 07 Albstadt der zweite Sieg der Saison. Es schien, als hätte die Spielvereinigung das gesamte Glück, das ihnen bislang in manchen Spielen gefehlt hatte, in diesen 90 Minuten zurückgezahlt bekommen. Denn Albstadt vergab Chance um Chance. Auch Freudenstadts Trainer Elvedin Djekic gab ohne Umschweifen zu: „Unser Sieg war mehr als glücklich, wenn man sich das deutliche Chancenplus der Gäste vor Augen hält. Da hatten wir doch heute eine gehörige Portion Glück auf unserer Seite. Wir hatten vor allem vor der Pause kein Zugriff auf das Offensivspiel der Gäste. Nach der Pause standen wir besser.“