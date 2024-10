1 Dem FC 07 Albstadt fehlt das Glück. Denis Banda kommt hier etwas zu spät. Der Offensivakteur der Nullsiebener wird gegen den SV Croatia Reutlingen nicht mitmischen können. Foto: Kara

Der FC 07 Albstadt empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den Tabellendritten SV Croatia Reutlingen.









Es ist Zeit für eine Trendwende beim FC 07 Albstadt. Die Mannschaft von Trainer Samed Akbaba agierte in den jüngsten Partien eher unglücklich, so sammelten sich vier Niederlagen in Folge an. Zuletzt ging man im Derby beim TSV Frommern (0:2) als Verlierer vom Platz.