Landesliga Staffel 3: Eberhart zwischen Relegation und Wiedersehen mit Ex-Klub

Für SGE-Trainer Alexander Eberhart geht es gegen seinen Ex-Verein FC Albstadt. Während Empfingen die Relegation sicher hat, kämpfen die Gäste gegen den Abstieg.

SG Empfingen – FC 07 Albstadt (Samstag,15.30 Uhr). Die SG Empfingen bestreitet an diesem Wochenende ihr letztes Heimspiel der Saison gegen den FC Albstadt – und das mit der Gewissheit, am 10. Juni noch in der Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga antreten zu dürfen. Der Gegner steht zwar noch nicht fest, aktuell deutet jedoch vieles auf den FV Löchgau hin.

Damit bietet sich den Empfingern weiterhin die Chance, über die Relegation doch noch den Sprung in die Verbandsliga zu schaffen.

Zuvor stehen allerdings noch zwei Ligaspiele ohne tabellarische Bedeutung an. Den Auftakt macht das Duell gegen den FC Albstadt, den Ex-Verein von Empfingens Trainer Alexander Eberhart. Die Gäste wären bei einer Niederlage am Samstag endgültig abgestiegen – ein auch für Eberhart unangenehmes Szenario. „Wir müssen jetzt alle versuchen, die Spannung hochzuhalten vor dem Relegationsspiel am 10. Juni. Gut möglich, dass unser letztes Spiel gegen den frischgebackenen Meister TSG Balingen II dann schon eine Art Generalprobe wird. Die werden uns am letzten Spieltag sicher nichts schenken“, sagt Eberhart. Für die Albstädter geht es dagegen weiterhin um den Klassenerhalt. Dafür müssten die Älbler ihre verbleibenden beiden Spiele wohl gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass der SSC Tübingen keinen Punkt mehr holt – ein eher unrealistisches Szenario.

Die Aufholjagd des FC Albstadt mit den jüngsten Siegen gegen den VfL Pfullingen und beim SV Zimmern kam vermutlich zu spät.

Mit dem Erfolg in Zimmern leistete Albstadt zudem Schützenhilfe für den ehemaligen Trainer Eberhart und die SG Empfingen.

Mitgefühl für ehemaligen Verein

Trotz der bevorstehenden Relegation will Eberhart das letzte Heimspiel seriös angehen. „Wir dürfen jetzt nicht nachlassen, werden das Spiel aber auch nutzen, um angeschlagene Spieler zu schonen. Für meinen früheren Verein würde es mir leid tun, wenn sie aus der Landesliga absteigen müssten – zumal sie uns mit ihrem Sieg in Zimmern geholfen haben“, erklärt der Empfinger Coach.