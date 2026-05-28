Landesliga Staffel 3: Eberhart zwischen Relegation und Wiedersehen mit Ex-Klub

Für SGE-Trainer Alexander Eberhart geht es gegen seinen Ex-Verein FC Albstadt. Während Empfingen die Relegation sicher hat, kämpfen die Gäste gegen den Abstieg.
SG Empfingen – FC 07 Albstadt (Samstag,15.30 Uhr). Die SG Empfingen bestreitet an diesem Wochenende ihr letztes Heimspiel der Saison gegen den FC Albstadt – und das mit der Gewissheit, am 10. Juni noch in der Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga antreten zu dürfen. Der Gegner steht zwar noch nicht fest, aktuell deutet jedoch vieles auf den FV Löchgau hin.