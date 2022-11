1 Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich die SG Empfingen und der SV Nehren. Foto: Wagner

Die SG Empfingen drängt gegen den SV Nehren in der Schlussphase auf den Siegtreffer, entblößt die Abwehr – und dann passiert’s.















Die SG Empfingen hat durch einen Treffer kurz vor Schluss eine unnötige Niederlage in einem Duell hinnehmen müssen, in dem sie lange Zeit auf Augenhöhe agierte, in dem aber zu viele Fehler im Spiel nach vorne einen Torerfolg verhinderten.

Nehren feldüberlegen

Nach fünf Minuten hätte Nikolai Scheurenbrand schon zuschlagen können, doch sein Abschluss war zu schwach. In der Folge erspielten sich die Gäste eine Feldüberlegenheit, oft liefen die Aktionen über Marco Binder und Benjamin Schindler, doch die Abschlüsse waren zu schwach, große Chancen gab es nicht, auch nicht auf seiten der SG.

Die Teams neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld. In der 25. Minute parierte SG-Keeper Matze Müller einen Nehrener Schuss, der Abpraller landete bei Leon Mohl, der per Fallrückzieher sehenswert abschloss, aber ebenfalls in Müller seinen Meister fand.

Eigener Mann steht im Weg

Nikolai Scheurenbrand setzte auf der Gegenseite einen Kopfball nach Ecke knapp neben das Tor. Ebenfalls Scheurenbrand war es, der in der 40. Minute direkt abschloss, sein Schuss geriet aber zu schwach.

Die dickste Chance hatte quasi mit dem Halbzeitpfiff Dennis Rebmann, aber ein eigener Mann stand dem 1:0 im Weg.

Elfmeterpfiff bleibt aus

In der zweiten Halbzeit fehlte es vor allem am letzten Pass nach vorn – der war auf beiden Seiten meist ein Fehlpass.

In der 56. Minute erregte eine Szene im Nehrener Strafraum die Gemüter: Nikolai Scheurenbrand hatte sich mit einer grenzwertigen Aktion den Ball erkämpft, drang in den Strafraum ein und wurde gelegt. Wenn der Schiedsrichter die Szene vorher nicht abpfeift, müsste er danach einen glasklaren Elfmeter pfeifen, was er aber nicht tat.

Entblößte Abwehr – Nehren eiskalt

So kam es, wie es kommen musste: Der SV Nehren nutzte die Schlussphase, als Empfingen alles nach vorne warf, um in Person von Oliver Traub die entblößte Abwehr auszunutzen und das entscheidende Tor zu erzielen.

SG Empfingen – SV Nehren 0:1 (0:0)

SG Empfingen: Matthias Müller – Daniel Schima, Noah Scheurenbrand, Marius Tittjung (75. Philipp Kress), Daniel Seemann, Dennis Rebmann, Nikolai Scheurenbrand, Panagiotis Karapidis, Nico Rebmann, Erdem Sonay (55. Jonas Elia Bucci) , Sergen Erdem.

SV Nehren: Michael Geiger – Silas Rempfer, Marco Binder, Benedikt Rammeiser, Oliver Traub (90.+4 David Steimle), Benjamin Schindler, Robert Keller, Frederick Mohr (90.+2 Benjamin Plangger), Daniel Frank (74. Tim Staiger), Raphael Nill, Leon Mohl (84. Pedro Keppler).

Tor: 0:1 Oliver Traub (86.).

Schiedsrichter: Matthias Brudek.