1 Die TSF Dornhan (in Blau) verlieren trotz guter Leistung deutlich. Foto: Andreas Wagner

Die TSF Dornhan musste trotz guter Leistung eine 5:1 Niederlage hinnehmen, durch die sie den Abstiegsrängen sehr viel näher gekommen sind.









TSF Dornhan – SV Nehren 1:5 (0:1). Die Dornhaner mussten sich gegen den SV Nehren unter Wert geschlagen geben. In der Schlussviertelstunde schlug das Pendel zugunsten der Gäste aus, was aus Sicht der Gastgeber besonders ärgerlich war, da die Niederlage am Ende aufgrund mangelnder Gegenwehr der Turn- und Sportfreunde noch deutlich ausfiel.