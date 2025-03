Landesliga Staffel 3: Dornhan vor entscheidenden Spielen – Auftakt gegen Albstadt

1 Tilmann Schmid (in Blau) und Co. wollen entscheidende Phasen besser gestalten. Foto: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Richtungsweisende Spiele stehen den TSF Dornhan ins Haus. Der Landesligist ist sich sicher, in den kommenden Spielen punkten zu können. In Dornhan hat das Team am Samstag gegen Albstadt eine gute Gelegenheit.









TSF Dornhan – FC 07 Albstadt (Samstag, 15 Uhr). Nur eine Halbzeit lang schnupperten die Turn und Sportfreunde bei ihrem Auswärtsspiel in Zimmern an einer Überraschung. Nach der Pause geriet der Tabellenvorletzte durch zwei zuvor eingewechselte Zimmerner Spieler auf die Verliererstraße. „Das ist dann halt der Unterschied. Unser Gegner wechseln zwei Spieler ein und die machen dann die Tore. Wir waren dennoch mit unserem Auftritt beim SV Zimmern zufrieden. Erfreulich war, dass wir zwei Tore geschossen haben. Wenn es uns dann noch gelingt, in den entscheidenden Phasen des Spiels blöde Standards oder Elfmeter zu vermeiden, werden wir auch wieder punkten. Da bin ich mir sicher“, sagt Spielertrainer Daniel Ruoff.