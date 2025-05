TSF Dornhan – BSV 07 Schwenningen 1:4 (1:3). Nach bereits zehn Minuten war die Partie in Dornhan eigentlich durch. Da lagen die TSF bereits mit 0:3 im Rückstand. Schade, denn nach 22. Minuten brachte sich der Gegner durch eine Rote Karte in Unterzahl.

Dornhan war von da an auch besser im Spiel, verkürzte zwei Minuten später sogar auf 1:3, doch in der Folge schaffte das Team von Daniel Ruoff und Sandro Bossert es nicht, die Schwenninger weiter in die Bredouille zu bringen.

Zwar kamen die Dornhaner zu Torchancen, nutzen sie aber nicht. Die Schwenniger waren in Unterzahl trotzdem weiter clever und konnten kurz vor Ende sogar noch den entscheidenden Konter zum 1:4-Endstand setzen.

Trainerstimme

Trainer Daniel Ruoff sagte nach der Partie: „Das war fahrlässig von uns. Und auch dumm, es so zu spielen. Nach den ersten Minuten und dem deutlichen Rückstand haben wir gut in die Partie reingefunden und haben Druck auf den Kessel bekommen. Aber haben nicht das zweite Tor hinbekommen und die Chancen vergeben, die wir hatten. Der Gegner sticht uns hinten raus dann ab. Es ist sehr schwer für uns, wenngleich wir alles gegen haben. Am Ende müssen wir auch sagen, dass der Gegner wieder besser war.“