Landesliga Staffel 3: Die TSF Dornhan muss wieder punkten

1 Sandro Bossert (Rechts) möchte mit seinem Team aus Dornhan mal wieder einen Sieg einfahren. Foto: Andreas Wagner

In der dieser Landesligsaison haben die Dornhaner einen schweren EInstieg gehabt. Nach zuletzt sehr bitteren Niederlagen möchte das Team von Daniel Ruoff wieder Punkte holen.









TSV Straßberg – TSF Dornhan (Freitag, 19 Uhr). Bereits am Freitagabend bestreiten die Turn- und Sportfreunde aus Dornhan ihre Auswärtspartie in der Fußball-Landesliga im Kellerduell in Straßberg. Beide sind im Tabellenkeller unmittelbare Nachbarn und daher ist das Flutlichtspiel für beide Teams von großer Bedeutung. Nur das bessere Torverhältnis des TSV trennt die beiden Mannschaften.