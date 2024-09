Landesliga Staffel 3: Die SG Empfingen möchte trotz fehlender Leistungsträger gewinnen

1 Die SG Empfingen möchte die drei Punkte Foto: / Kunze

Die SG Empfingen belegt aktuell den vierten Platz in der Landesliga und möchte mit einem Sieg weiterhin oben angreifen und das trotz einiger Ausfälle.









SG Empfingen – BSV Schwenningen (Samstag, 15 Uhr). Die SG Empfingen trifft am Samstag in der Fußball-Landesliga auf den BSV Schwenningen. Mit dieser Mannschaft hat das Team Alexander Eberhardt und Daniel Seemann im WFV-Pokal schon unliebsame Erfahrungen gemacht hat. In der Erstrundenpartie kam es durch den Last minute Treffer des Schwenningers Abwehrchefs Dragan Ovuka das frühe Aus.