Landesliga Staffel 3: FC 07 Albstadt nimmt drei Punkte gegen Wittendorf fest in ihr Visier

Weiterhin bestrebt, seine Tabellenposition zu verbessern, ist der FC 07 Albstadt. Gegen den SV Wittendorf, der am Samstag um 15.30 Uhr erstmals gastiert, peilt der FC erneut drei Punkte an.

Aber nicht nur für den SVW ist ein besonderes Match, ebenso für ihren ihren Spielertrainer Marco Sumser, denn er trug von 2017 bis 2019 das Trikot der Albstädter Blau-Weißen. Die Gäste, derzeit auf Rang 14, haben nach wie vor noch die Chance auf den Ligaverbleib durch Vorrücken auf den Relegationsplatz, welche sie nutzen wollen.

Hinspiel geht an die Nullsiebener

In einem hart umkämpften Hinspiel in Wittendorf hatte Albstadt, dank zweier Treffer von Torjäger Denis Mazrekaj, mit 3:1 die Nase vorn. Und wie läuft jetzt das Rückspiel? Kann Albstadt nach seiner erfolgreich absolvierten, starken „Englischen Woche“ mit sieben Zählern aus drei Begegnungen, die Serie mit einem weiteren „Dreier“ gegen Wittendorf fortsetzen?

Englische Woche beschert sieben Punkte

„Zwei Siege gegen Frommern und Croatia Reutlingen und das 3:3-Unentschieden in Zimmern Somit haben wir aus drei Spielen insgesamt sieben Punkte geholt, das ist natürlich sehr erfreulich. Es war körperlich zwar anstrengend, doch wir haben das am Ende ganz gut gemeistert. Deshalb bin ich sehr glücklich und zufrieden über die Teamleistung“, äußert sich Albstadts Spielertrainer Samed Akbaba. „Unser Ziel ist, am Saisonschluss einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen. Ich möchte den Druck bei meinen Jungs daher weiterhin hochhalten. Wir gehen das Spiel am Samstag gegen Wittendorf hochkonzentriert an.“

Arrivierte Gegner warten noch

Denn nach der Heimpartie gegen die abstiegsbedrohten Gäste warten in den restlichen Spielen nur noch Teams aus der Top-Sieben: Zunächst geht es zu Ligaprimus FC Rottenburg, danach ist der SC Tuttlingen zu Gast. Das letzte Auswärtsspiel bestreiten die Nullsiebener beim Tabellenzweiten SG Empfingen, ehe zum Saisonfinale der SV Zimmern gastiert.

40 Punkte sind das Ziel

„Wir haben diese Saison ein junges Team am Start, das lernt in jedem Match etwas mehr hinzu, will sich von Spiel zu Spiel weiterentwickeln Von daher sind die restlichen fünf Spiele nicht nur wegen den zu vergebenen Punkten wichtig für uns“, sagt Akbaba. „Mein persönliches Ziel ist es, die 40-Punkte-Marke zu knacken. Mit einem Sieg gegen Wittendorf wären es bereits 37.“

Für die Gäste ist das „rettende Ufer“ weit entfernt

Doch ein Selbstläufer wird die Partie gegen den Tabellen-14. sicherlich nicht. Wittendorf kämpft fünf Spieltage vor Rundenende noch eindeutig um den Klassenerhalt, hat aber realistisch gesehen „nur“ noch Chancen auf den Abstiegs-Relegationsplatz 13, den derzeit der TSV Frommern mit einem Punkt Vorsprung einnimmt. Dagegen ist das „rettende Ufer“ mit schon 14 Zählern Rückstand auf den TSV Harthausen - theoretisch als auch praktisch wohl nicht mehr zu erreichen.

Eine Änderung im Kader

„Wir haben einen Matchplan, wissen wie Wittendorf spielt, was die Stärken und Schwächen sind. Für uns ist klar, wir wollen diesen „Dreier“ unbedingt. Es wird aber mit Sicherheit nicht einfach, Wittendorf wird kämpferisch alles in die Waagschale werfen. Trotzdem, bin ich aber guter Dinge“, sagt Akbaba. „Es gibt eine Änderung gegenüber dem letzten erfolgreichen Match bei Croatia Reutlingen. Samed Güngör ist privat verhindert. Weiterhin werden uns Tamer Matur (Knieprobleme) und Filip Bradara (Bänderverletzung im Sprunggelenk) nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten ist der Kader personell gleich wie vergangenes Wochenende,“ gibt Samed Akbaba bekannt.