Landesliga Staffel 3: Die Enttäuschung sitzt bei Freudenstadt tief

Die SpVgg Freudenstadt war gegen Tuttlingen nah dran am ersten Saisonsieg in der Landesliga Staffel 3. Doch nur ein Punkt sprang am Ende dabei heraus.
SpVgg Freudenstadt – SC Tuttlingen 0:0. Die SpVgg Freudenstadt muss weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg warten. Die Chance bot sich im Heimspiel vor der Heimkulisse gegen die Gäste aus Tuttlingen. Am Ende schaffte es aber keine der beiden Mannschaften auf dem Kunstrasenplatz in Freudenstadt, den Ball über die Linie zu drücken. Somit überwog im Lager der Gastgeber die Enttäuschung über die verpasste Chance, endlich den ersten Dreier einzufahren.