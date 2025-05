Landesliga Staffel 3: Dezimierter BSV Schwenningen kämpft vergebens

Landesliga Staffel 3: VfB Bösingen – BSV 07 Schwenningen 2:0 (0:0). Was für Unterschiede in der Gemütslage auf beiden Seiten im Bezirksderby: Nach dem Abpfiff durfte sich Gastgeber Bösingen über eine unverhoffte Möglichkeit mit Blickrichtung zweiter Platz freuen, während die ersatzgeschwächten Gäste vom Neckar froh sein dürften, wenn die Saison bald vorbei ist.

Schwenningen reiste mit nur 13 Mann an, darunter Ersatzkeeper Kilian Dinger, der kurz vor Schluss noch im Feld spielte.

Lesen Sie auch

Gleich sieben Akteure fehlten dem BSV der – wie es Coach Jago Maric formulierte – „auf dem Zahnfleisch“ ins Ziel stottert. Und so verwunderte es nicht, dass die Bösinger besser ins Spiel kamen.

Konkurrenten patzen

Für sie war ein Dreier wichtig, wie sich nach 90 Minuten zeigen sollte. Da am Vorabend die SG Empfingen in Zimmern patzte (0:3) und im „Meister-Finale“ zeitgleich der VfL Nagold gegen den neuen Überraschungsaufsteiger FC Rottenburg 0:1 unterlag, liegt der VfB nun nur noch drei Zähler hinter dem Relegationsplatz.

Und so setzte VfB-Torjäger Torsten Müller direkt die erste Duftmarke mit einem 18-Meter-Schuss an den Außenpfosten (3.). Nach einem Querpass von Julian Schneider hatte er die nächste Möglichkeit, die BSV-Schlussmann Markus Rössner im Nachfassen verteilte. Die nächste Gelegenheit zur Führung verpasste Felix Flaig, der eine Flanke von Flavio Ippolito auf den zweiten Pfosten volley über den Kasten setzte (27.).

Es dauerte bis zur 33. Minute, ehe der BSV seine erste gefährliche Abschlussaktion hatte. Das aus dem Nichts, hätte Elias Gresser das 0:1 erzielt. Er überraschte Keeper Ron Armbruster mit einem Schuss aus gut 45 Metern nahe der Mittellinie, den der Bösinger Keeper in höchster Not noch über die Latte lenken konnte. Aus dem nachfolgenden Eckball kam Franck Bonny zum Kopfball, den ein Bösinger gerade noch auf der Linie vor dem Einschlag retten konnte (34.).

Lange ausgeglichene Partie

Im weiteren Verlauf bis zur Halbzeit und nach dem Seitenwechsel war es eine ausgeglichene Partie. Der BSV war bemüht, defensiv gut zu stehen und die Bösinger Angriffsbemühungen auszubremsen. Torjäger Fabio Chiurazzi verpasste in der 66. Minute mit einem Schuss seinen 17. Saisontreffer nur knapp. Auf der Gegenseite verfehlte Torsten Müller aus 25 Metern nur knapp das Ziel (71.). 120 Sekunden später bediente ihn Leon Schlosser, doch diesmal kam der Ball zu zentral auf Rössner (73.). Und so bahnte sich für die letzte Viertelstunde das Szenario eines 0:0 an oder wer den ersten Treffer markiert, der gewinnt.

In der 79. Minute sollte es so kommen. Bei den Bösingern platzte der Knoten durch eine Müller’sche Co-Produktion: Torsten chipte den Ball hoch in den Strafraum, Marius legte sich den Ball mit dem Kopf quer zur Seite vor und versenkte die Kugel sehenswert aus der Drehung zum 1:0. Keine sechs Minuten später entscheidet der Tabellenvierte die Partie: Adi Dobricean flankte aus dem Halbfeld auf Torsten Müller, der spitzelt den Ball an Rössner vorbei. Obwohl der Keeper noch an den Ball kam, kullert dieser zum 2:0-Endstand über die Linie (85.).

Der BSV gab jedoch nicht auf und hätte in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer verdient gehabt. Benedikt Jochem klärte in letzter Sekunde vor Gresser (90.+1).

Statistik

VfB Bösingen: Armbruster – Flaig, Botzenhart (70. Le. Schlosser), Kimmich, Bihler, Griesser, Beiter, Dobricean, Ippolito (64. Ma. Schlosser), To. Müller (87. Be. Bantle), Beiter (21. Jochem), Schneider (70. Ma. Müller).

BSV 07 Schwenningen: Rössner – Bonny, Markovic, Tursak (85. Dinger), Holenstein, Hall, Gresser, Rüzgar (70. Buccelli), Dujic, Fa. Chiurazzi, Kaya.

Tore: 1:0 Marius Müller (79.), 2:0 Torsten Müller (85.).

Schiedsrichter: Alexander Nipp (Schmeien).

Zuschauer: 180.

Trainerstimmen

Peter Leopold, VfB Bösingen: „Es war insgesamt ein verdienter Sieg für uns. Wir haben gut begonnen und haben am Anfang einige Torchancen liegen lassen, um früher in Führung zu gehen. Der BSV hat die Partie lange offengehalten, bis wir unsere Tore noch gemacht haben. Durch die Konstellation schauen wir jetzt einfach was an den letzten beiden Spieltagen noch passiert.“

Jago Maric, BSV-Schwenningen: „Unterm Strich geht der Bösinger Sieg in Ordnung. Der VfB hatte die ersten 20 Minuten mehr vom Spiel und wir hatten Probleme. Danach haben wir uns gut gefangen. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Mit unseren aktuellen personellen Mitteln haben wir es in der zweiten Halbzeit gut gemacht und die Partie lange mit einem 0:0 offengehalten. Es ist nicht einfach in Bösingen zu bestehen. Leider fiel das 1:0 in einer Phase, in der wir es gut gemacht haben. Die Leistung hat insgesamt gepasst und ich bin nicht unzufrieden.