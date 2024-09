Landesliga Staffel 3: Deshalb ist der SV Wittendorf der klare Außenseiter

1 Marco Sumser (links) und sein Teamsind klar die Außenseiter gegen den FC Rottenburg. Foto: Andreas Wagner

Der SV Wittendorf trifft auf den Tabellenführer der Landesliga, hat aber die Pflicht mal wieder etwas Zählbares zu holen.









SV Wittendorf – FC Rottenburg (Samstag, 15:30 Uhr). Der SV Wittendorf ist aktuell nicht in seiner besten Form. Die Mannschaft von Marco Sumser startete überragend in die Saison, indem sie direkt mit zwei Siegen angefangen hat. Doch sie schafft es nicht, diese Form beizubehalten. Somit verlor sie in der Fußball-Landesliga vier Spiele in Folge. Sie kassierte 13 Tore und schoss vier. Das sind Zahlen eines Absteigers.