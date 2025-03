Die Scher-Kicker empfangen am Samstag (15 Uhr) den TSV Frommern. Für beide Teams geht es um viel.

Während es für den TSV Harthausen/Scher bereits das zweite Pflichtspiel ist, geht es für den TSV Frommern am Samstag erstmals wieder um Punkte in der Landesliga Staffel 3.

Ein Remis in der Fremde

Die gastgebende Mannschaft von Spielertrainer Akin Aktepe holte im Nachholspiel nicht unverdient einen Punkt beim BSV Schwenningen. Der TSV Frommern hat nach dem Trainerwechsel im Winter von Jan Dehner zu Armin Hotz ein neues Gesicht und dürfte schwer auszurechnen sein. „Es wird darauf ankommen, ob wir den Platz, der nicht in bester Verfassung ist, und den Kampf über 90 Minuten annehmen. Wir müssen die Zweikämpfe gewinnen und unser Heil in der Offensive suchen“, sagt Harthausens Spielertrainer Akin Aktepe.

Taktische Änderung

Taktisch soll sich etwas ändern im Vergleich zur Vorwoche. „Wir wollen nicht so tief stehen, wie gegen Schwenningen. Es war schon in Ordnung so tief zu stehen, aber das war definitiv zu lange. Wir haben das im Training angesprochen.“

Frommerns Offensive

Aktepe erwartet mit dem TSV Frommern – der aktuell noch einen Punkt mehr auf seinen Konto hat, als die Gastgeber _ einen guten Gegner, der durch den Trainerwechsel „vielleicht eine andere Handschrift hat.“ Der Spielertrainer glaubt, dass Frommern immer wieder versuchen wird Topstürmer Anes Kljajic in Eins-gegen-eins-Situationen zu bringen. „Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass wir die Chancen, die sich ergeben, effektiv nutzen und uns beim letzten Ball konzentrieren, um die Tore zu machen.“

Platzverhältnisse im Fokus

Auch für Armin Hotz, neuer Hauptverantwortlicher beim TSV Frommern, sind die äußeren Bedingungen ein Thema: „Wir wissen, was auf uns zukommt. Der kleine Platz in Harthausen wird nach dem Winter nicht in der besten Verfassung sein. Da wird es darauf ankommen, welche Mannschaft mehr auf dem Platz lässt.“

Ordentliche Vorbereitung

Der TSV Frommern hat eine ordentliche Vorbereitung hinter sich. Einzig die Generalprobe in der Vorwoche gegen den SV Waldmössingen musste ausfallen, da der Gegner abgesagt hatte. Zuvor erzielte die Hotz-Elf ordentliche Ergebnisse. Nur beim 0:7 gegen die U23 der TSG Balingen zahlte man Lehrgeld. Ansonsten gab es Siege gegen den SV Rohrau (2:1), den SV Hirrlingen (2:0), den SV Bubsheim (7:0) und den SV Heiligenzimmern (5:0).

Da sein, wenn es drauf ankommt

Hotz sagt: „Wer die Testspielergebnisse von Harthausen gesehen hat, durfte nicht unbedingt damit rechnen, das der TSV punktet. Das zeigt aber auch, dass sie eine Mannschaft sind, die weiß, wie man verteidigt und die auch da ist, wenn es drauf ankommt. Das wollen wir am Wochenende aber auch sein.“

Es geht wieder um drei Punkte und um eine Revanche? Hotz erinnert sich noch gut an das Hinspiel: „Harthausen hat da tief verteidigt und einfach auch gut verteidigt. Mit einer guten Aktion haben sie dann das entscheidende 1:0 gemacht. Das möchten wir dieses Mal vermeiden, wir wollen unsere Chancen nutzen und selber gut starten.“