Der TSV muss sich in der Landesliga Staffel 3 auch dem SC 04 Tuttlingen mit 0:3 geschlagen geben.

Für die Mannschaft von Armin Hotz war auch im fünften Spiel der Jahres nichts zu holen. Dabei waren die Schwarz-Gelben auf dem heimischen Kunstrasen keineswegs das schlechtere Team.

Unglücklicher Auftakt

„Wir kassieren ein Flippertor in der 10. Minute, wo der Stürmer letztendlich den Ball über unseren Torwart ins Netz lupft“, berichtet Armin Hotz. „Wir hatten in den ersten 45 Minuten relativ viel Ballbesitz, waren dann aber zu unsauber, wenn wir mal in den gefährlichen Räumen waren. Da hat das letzte Zuspiel nicht gepasst, sodass die ganz große Torgefahr nicht vorhanden war.“

Frommern drückt

Nach der Pause drückten die Gastgeber auf den Ausgleich. Doch es fehlte das Spielglück und so gab es um die 80. Minute den Doppelschlag für die Gäste.„Wir hatten ein, zwei Abschlusssituationen und bekommen dann in einer Kontersituation im Spielaufbau mit einem Fehlpass und einem Traumtor das 0:2. Wir machen dann auf und kassieren dann direkt das 0:3. Das war dann der Genickbruch“, resümierte Hotz. „Es fehlt der letzte Wille die Tore zu machen und die letzte Klarheit die Fehler nicht zu machen.“ Nun hilft dem TSV Frommern nur den Blick nach vorne zu richten. Am kommenden Samstag geht es für den Tabellen-13. zur SG Empfingen.

TSV Frommern: Mau – Plätke (37. Konz) , Wizemann, Schmidtke (78. Martin), Staiger, Kljajic (83. Akin), Capol (45.+2 Herceg), Trickel (67. Wiedmann) , Albert, Armin Hotz, Andreas Hotz.

Tore: 0:1 Mario Giesler (10.). 0:2 Nico Wieneke (79.), 0:3 Emirhan Karakaya (81.)

Schiedsrichter: Michael Steimle. Zuschauer: 100.