1 Der SV Wittendorf (in Rot) verliert in Reutlingen Foto: Wagner

Der SV Wittendorf muss in Reutlingen die dritte Niederlage in Folge hinnehmen.









Croatia Reutlingen – SV Wittendorf 4:2 (3:0). Der SV Wittendorf erleidet in der Fußball-Landesliga gegen Croatia Reutlingen die nächsten Pleite in dieser Saison. Es ist bereits die dritte in Folge. Nun hat das Team von Marco Sumser nach fünf gespielten Partien sechs Punkte auf dem Konto. Eine Saison, die mit zwei Erfolgen begonnen hat, entwickelt sich in die entgegengesetzte Richtung.