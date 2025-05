Landesliga Staffel 3: Der FC 07 Albstadt setzt seine Serie fort

Die Nullsiebener holen in ihrer englischen Woche sieben Punkte aus drei Spielen. Der TSV Harthausen verpasst einen Sieg nur hauchdünn. Für Straßberg gibt es in Schwenningen nichts zu holen.

TSV Harthausen/Scher – SC 04 Tuttlingen 1:1 (1:0). Einen weiteren Heimerfolg knapp verpasst hat das Team von Akin Aktepe. Im Duell mit dem SC 04 Tuttlingen trafen die Gäste erst in der 90. Minute zum Ausgleich. Torjäger Buba Camara war mit seinem 16. Saisontor zur Stelle. Der TSV war seinerseits durch Matthias Endriß in der 39. Minute in Führung gegangen.

„Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht“

Aktepe hatte lobende Worte für seine Mannschaft parat: „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, ich kann da meiner Mannschaft auch keinen Vorwurf machen. Es wären nach der Halbzeit zwei, drei weitere Tore mehr drin gewesen. Aus solchen Spielen müssen wir lernen. Wir verfolgen weiter unsere internen Ziele.“ Mit dem Punktgewinn vergrößern die Scherkicker den Vorsprung auf den TSV Frommern trotzdem auf 13 Punkte.

TSV Harthausen/Scher: Reinhardt; Maier (81. Czopiak), Gauggel, Rösch, Abt (85. Schnakenberg), Losekamm, Koch, Gratz, Locher (70. Allseits), Lonis, Endriß.

Tore: 1:0 Matthias Endriß (39.), 1:1 Buba Camara (90.).

Schiedsrichter: Tobias Burger (Unterstadion).

BSV Schwenningen – TSV Straßberg 3:1 (2:0). Der BSV rehabilitierte sich gegen den Tabellenvorletzten aus dem Zollernalbkreis für die 2:8-Schlappe in Nagold. Adrian Süss zog in der 16. Minute brutal schnell an überlief alle Gegner und schloss gezielt mit dem 1:0 ab. Von Straßberg, das verletzungsbedingt zweimal früh wechseln musste, kam zunächst nicht viel. In der 27. Minute mal ein Versuch der Gäste, der Schuss von Marius Scherzinger wurde aber abgeblockt. In der 40. Minute markierte Bilanl Rüzgar nach Vorarbeit von Mauro Chiurazzi das 2:0.

Nico Pfaff verkürzt zum 1:2

Nach dem Seitenwechsel erzielte der TSV nach einem Eckball etwas überraschend das Anschlusstor zum 1:2; Nico Pfaff überwand BSV-Goalie Markus Rössner (50.). Straßberg blieb durch Standards gefährlich. Scherzinger und Jonas Jehle brachte das Leder aber nicht an Rössner vorbei. Auf der anderen Seite vergab Christoph Hall die Möglichkeit zum 3:1. Für die Gäste versemmelten erneut Pfaff und Scherzinger. In der 87. Minute machte aber Rüzgar mit seinem zweiten Tor zum 3:1 alles klar.

TSV Straßberg: Kleiner; Pfaff, Plankenhorn, Schulz (11. Scherzinger), Göz (4. Cracchiolo), Hack, Jehle (87. Wessner), Strobel, Mathauer, Riester, Reimann (85. Dreher). Tore: 1.0 Süss (16.), 2:0 Rüzgar (40.), 2:1 Pfaff (55.). 3:1 Rüzgar (87.).

Schiedsrichter: Jan Streckenbach (Dettingen/Erms).

Zuschauer: 200.

Croatia Reutlingen – FC 07 Albstadt 0:1 (0:1). Drei wichtige Punkte hat sich der FC 07 Albstadt mit dem Erfolg in Reutlingen gesichert. In den ersten 30 Minuten hatten die Gastgeber mehr Spielanteile und zwei gute Chancen. So lenkte FC-Keeper Chris Leitenberger einen abgefälschten Schuss von Mert Asma noch über die Latte (24.), wenig später rauschte ein Abschluss von Dennis Pascolo knapp vorbei (26.). Danach fanden die Gäste aber immer besser ins Spiel: Marcello Anicito traf aus 25 Metern die Latte (28.), und Denis Mazrekaj verpasste aus fünf Metern vor dem leeren Tor die Führung (38.).

Eigentor kurz vor der Halbzeit

Das 1:0 für die Nullsiebener fiel aber kurz vor dem Halbzeitpfiff, als Asma eine Flanke zurück zu seinem Torhüter Kevin Croni köpfen wollte, der aber zu weit links stand, und so landete der Ball im eigenen Netz.

Chancenarme zweite Halbzeit

In Halbzeit zwei drängten die Gastgeber zunächst, kamen aber nur zu einer Halbchance durch Asma (56.). Danach hatte Albstadt das Spiel und den Gegner im Griff. Der FC kam aber selbst auch nur noch zu einer Gelegenheit durch Lewin Moser (65.), und so blieb es am Ende beim 0:1. „Ich denke der Sieg ist verdient. Wir haben bis auf die Anfangsphase Croatia im Griff gehabt und uns selbst einige gute Chancen heraus gespielt. Wir haben in acht Tagen sieben Punkte aus drei Spielen geholt. Wir sind zufrieden“, resümierte Albstadts Spielertrainer Samed Akbaba. FC 07 Albstadt: Leitenberger; Akbaba, Güngör (84. Juned), Mazrekaj, Anicito (89. Crincoli), Dzaferi (90.+1 Sama), Maier, Bacher, Nikoletic, Moser, S. Cetin (86. A. Cetin). Tor: 0:1 Asma (Eigentor/45.). Schiedsrichter: Luca Storz (Empfingen). Zuschauer: 75.