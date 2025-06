1 Die SG Empfingen (in Rot) kämpft um Platz zwei. Foto: Andreas Wagner Das wichtige Spiel SG Empfingen gegen VfL Nagold wurde auf Freitag vorverlegt.







Für die SG Empfingen steht an diesem Wochenende das direkte Duell gegen den VfL Nagold auf dem Programm. Aktuell führt Nagold aufgrund des besseren Torverhältnisses die Tabelle an, weshalb die SG auf einen Sieg angewiesen ist, um sich Platz zwei und damit die Teilnahme an der Relegation zu sichern.