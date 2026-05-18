Landesliga Staffel 3: Darum bedankt sich Empfingens Trainer beim FC 07 Albstadt

Die SG Empfingen zeigt aktuell ihre beste Form. Für Bösingen war es eine Lektion: spielerisch mithalten, aber hinten zu schläfrig – das reicht gegen die Besten der Staffel nicht.
Die Hoffnungen auf ein spannendes Topspiel in der Landesliga Staffel 3 hatte die SG Empfingen bereits nach 36 Minuten begraben. Dann stand es 3:0 für das Heimteam, das damit seinen zweiten Platz bestätigte. Für Bösingen, für die es um nichts mehr geht, war das 4:1 am Ende trotzdem bitter. „Wir hatten in der ersten Halbzeit so viele Abschlüsse im Sechzehner“, trauerte VfB-Trainer Peter Leopold den verpassten Möglichkeiten hinterher. Insgesamt war Bösingen nicht die viel schlechtere Mannschaft, der Unterschied war jedoch, dass Empfingen gnadenlos effizient war und blitzschnell nach hinten arbeitete.