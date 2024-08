Landesliga Staffel 3: BSV Schwenningen setzt auf Heimvorteil und Mauro Chiurazzi

1 BSV-Kapitän Mauro Chiurazzi steht am Samstag wieder auf dem Platz. Foto: Heinz Wittman

Der BSV 07 Schwenningen empfängt in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, am Samstag den SV Wittendorf. Mit an Bord ist dann auch wieder der Kapitän.









Link kopiert



BSV Schwenningen – SV Wittendorf (Samstag, 15.30 Uhr). Die Gäste aus Wittendorf haben ihre ersten beiden Saisonspiele gewonnen, siegten zum Auftakt in Bösingen mit 3:1 und am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Seedorf mit 4:1. Der BSV musste nach einem 2:1-Erfolg zum Start daheim gegen Frommern am vergangenen Sonntag eine unglückliche 1:2-Niederlage bei Croatia Reutlingen hinnehmen.