Landesliga Staffel 3: BSV Schwenningen in Nagold – Maric lobt den VfL und warnt

Mit dem VfL Nagold wartet erneut „eine echte Herausforderung“ auf den BSV. Gegner-Coach Marcel Schuon ist für Schwenningens Trainer Jago Maric kein Unbekannter.
Landesliga: VfL Nagold – BSV 07 Schwenningen (Samstag, 15 Uhr). Die Hausherren vermochten am vergangenen Wochenende im Verfolgerduell beim SV Nehren einen 4:2-Sieg zu landen und sind mit 40 Punkten aus 21 Partien Tabellenvierter. Der BSV verlor zwar daheim gegen Spitzenreiter Balingen II mit 0:1 zeigte dabei aber eine starke Vorstellung und ist mit 27 Zählern aus 19 Begegnungen Achter.