Landesliga Staffel 3: BSV Schwenningen in Nagold – Maric lobt den VfL und warnt

Mit dem VfL Nagold wartet erneut „eine echte Herausforderung“ auf den BSV. Gegner-Coach Marcel Schuon ist für Schwenningens Trainer Jago Maric kein Unbekannter.

Landesliga: VfL Nagold – BSV 07 Schwenningen (Samstag, 15 Uhr). Die Hausherren vermochten am vergangenen Wochenende im Verfolgerduell beim SV Nehren einen 4:2-Sieg zu landen und sind mit 40 Punkten aus 21 Partien Tabellenvierter. Der BSV verlor zwar daheim gegen Spitzenreiter Balingen II mit 0:1 zeigte dabei aber eine starke Vorstellung und ist mit 27 Zählern aus 19 Begegnungen Achter.

Vorfreude bei Maric Sollten die Kicker vom Neckarursprung jetzt auch so konsequent spielen und arbeiten wie gegen Balingen II, dann ist für sie in Nagold etwas zu holen. „Das wird jetzt wieder eine echte Herausforderung. Es macht aber Spaß, gegen solche Topteams zu spielen. Die Nagolder haben einen anderen Stil als die Balinger. Sie zocken nicht so viel, sondern spielen dynamischen Fußball, viel auch über die Außen“, sagte BSV-Coach Jago Maric vor dem Spiel.

VfL schwächelt zu Hause

Gastgeber Nagold ist auf fremden Plätzen freilich deutlich stärker als zu Hause. Der VfL führt mit 23 Punkten aus elf Spielen die Auswärtstabelle an, ist auf eigenem Geläuf mit 17 Zählern nur Sechster. Bester Schütze bei Nagold ist Jan Beifuß der bereits zwölfmal ins Schwarze getroffen hat. Frederic Fleischle sah in Nehren Gelb-Rot und ist nun gesperrt.

Nagold wird von Marcel Schuon, einem ehemaligen Juniorennationalspieler, der später Profi wurde (VfL Osnabrück, SV Sandhausen, VfB Stuttgart II), betreut. Der 40-Jährige ehemalige Verteidiger weiß im Fußball um alle Kniffe und wird sein Team sicherlich gut auf den BSV eingestellt haben.

„Ich kenne Marcel gut, er ist so wie ich in Haiterbach bei Nagold aufgewachsen. Ich habe mit ihm und seiner Familie Kontakt, er ist ein absoluter Fußballfachmann“, sagt Maric über seinen jüngeren Trainerkollegen.

Chiurazzi und Miletic dabei

Beim BSV sind nun auch wieder Mauro Chiurazzi und Davie Miletic an Bord, so dass der Übungsleiter die Qual der Wahl hat. Maric betont: „Wichtig wird sein, dass wir an die Leistung aus dem Balinger Spiel anknüpfen. Dann bin ich überzeugt, dass wir auch in Nagold mithalten können. Das Entscheidende ist jedoch, dass wir uns auch belohnen und punkten.“

In der Hinrunde hatte der BSV unter der Woche mit 2:3 gegen Nagold verloren. „Das sind wir zweimal über die Außen ausgespielt worden, das darf uns nicht erneut passieren“, mahnt Maric.