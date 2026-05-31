Landesliga Staffel 3: BSV Schwenningen fertigt SC 04 Tuttlingen ab

Der BSV Schwenningen lässt im Derby nichts anbrennen. Mit drei Treffern ist Deniz Kaya der Mann des Tages. Fabio Chiurazzi fliegt nach einer Rudelbildung vom Platz.
Landesliga: SC 04 Tuttlingen – BSV 07 Schwenningen 1:6 (0:2). Im Derby der beiden Tabellennachbarn feierte der BSV am Samstagnachmittag einen verdienten Kantersieg. Für den bereits im Urlaub weilenden Trainer der Schwenninger, Jago Maric, nahm Sportkoordinator Gökhan Sengül auf der Bank platz. Überragender Mann auf dem Feld war Deniz Kaya, der drei Tore erzielte.