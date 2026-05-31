Landesliga Staffel 3: BSV Schwenningen fertigt SC 04 Tuttlingen ab

Der BSV Schwenningen lässt im Derby nichts anbrennen. Mit drei Treffern ist Deniz Kaya der Mann des Tages. Fabio Chiurazzi fliegt nach einer Rudelbildung vom Platz.

Landesliga: SC 04 Tuttlingen – BSV 07 Schwenningen 1:6 (0:2). Im Derby der beiden Tabellennachbarn feierte der BSV am Samstagnachmittag einen verdienten Kantersieg. Für den bereits im Urlaub weilenden Trainer der Schwenninger, Jago Maric, nahm Sportkoordinator Gökhan Sengül auf der Bank platz. Überragender Mann auf dem Feld war Deniz Kaya, der drei Tore erzielte.

Bonny verletzt sich beim Aufwärmen Die Nullsiebener nahmen, obwohl stark ersatzgeschwächt angetreten – beim Aufwärmen hatte sich auch noch Franck Bonny verletzt – vor 100 Zuschauern sofort das Heft in die Hand. Deniz Kaya netzte im Tuttlinger Donaustadion bereits nach vier Minuten gegen SC-Torwart Luca Moser erfolgreich ein. Nach einer halben Stunde Spielzeit stellte Fabio Chiurazzi mit seinem 24. Saisontor auf 0:2.

In der 40. Minute leistete sich Modou Lamin Badjie ein übles Foul an Ante Rogic. Der Tuttlinger sah die Rote Karte. Es kam zur Rudelbildung bei der Fabio Chiurazzi einen Gegenspieler beleidigt haben soll. Auch der Schwenninger sah von Schiedsrichter Jakob Stier aus Allensbach Rot.

Der BSV blieb auch bei neun gegen neun Feldspieler klar überlegen. Gleich nach der Pause markierte Kaya mit einem herrlichen Distanzschuss aus 30 Meter das 0:3 (46.). Mauro Chiurazzi besorgte das 0:4 (55.). In der 58. Minute erzielte der SC 04 Tuttlingen das Ehrentor. Marcel Misic hatte Goalie Kilian Dinger, der ansonsten weitgehend beschäftigungslos war, überwunden.

Kaya stellte aber mit seinem dritten Treffer am Nachmittag den alten Abstand wieder her (65.). In der 76. Minute machte David Miletic das halbe Dutzend voll. Das 1:6 war gleichzeitig auch der Endstand.

BSV-Spieler Marc Agyemang resümierte nach dem Schlusspfiff: „Es war ein gutes Spiel von uns mit einer geschlossen guten Mannschaftsleistung. Wir waren vor dem gegnerischen Tor sehr effektiv. Deniz Kaya mit drei Toren ist natürlich sehr gut, aber auch Mauro Chiurazzi der als Vorbereiter glänzte hat eine tolle Partie abgeliefert. Das Gegentor hätte allerdings nicht sein müssen.“

BSV 07 Schwenningen: Dinger, Osada, Mauro Chiurazzi, Holenstein (51. Esendige), Fabio Chiurazzi, Kaya (76. Beiter), Agyemang, Rogic, Bak, Miletic, Ovuka.

Tore: 0:1 Kaya (4.), 0:2 Fabio Chiurazzi (30.), 0:3 Kaya (46.), 0:4 Mauro Chiurazzi (55.), 1:5 Misic (58.), 1:5 Kaya (65.), 1:6 Miletic (76.).

Besondere Vorkommnisse: Modou Lanmin Badjie (Tuttlingen) Rote Karte wegen groben Foulspiels und Fabio Chiurazzi (Schwenningen) Rote Karte wegen Spielerbeleidigung in der 40. Spielminute.

Schiedsrichter: Jakob Stier (Allensbach).

Zuschauer: 100.