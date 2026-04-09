Landesliga Staffel 3: BSV Schwenningen erwartet „Intensives Derby“ gegen Seedorf

Der SV Seedorf kämpft ums Überleben in der Landesliga. BSV-Trainer Jago Maric warnt sein Team auch deshalb vor dem Bezirks-Kontrahenten.
Landesliga: BSV 07 Schwenningen – SV Seedorf (Samstag, 15.30 Uhr). Die Gäste landeten am Gründonnerstag dank eines frühen Treffers von Timmy Haag einen 1:0-Heimsieg gegen den SV Nehren. Die Mannschaft von Trainer Emanuele Ingrao ist mit 26 Punkten aus 24 Spielen Tabellenzwölfter. Seedorf steht also auf dem letzten Nichtabstiegsplatz, hat vor dem Relegationsrang den gleich dahinter der SSC Tübingen einnimmt, aber nur ein Zähler Vorsprung und dabei bereits ein Spiel mehr absolviert. Seedorf steckt also mitten im Abstiegskampf. Umso mehr würde dem SVS jetzt etwas Zählbares in Schwenningen guttun.