Landesliga Staffel 3: BSV Schwenningen erwartet „Intensives Derby“ gegen Seedorf

Der SV Seedorf kämpft ums Überleben in der Landesliga. BSV-Trainer Jago Maric warnt sein Team auch deshalb vor dem Bezirks-Kontrahenten.

Landesliga: BSV 07 Schwenningen – SV Seedorf (Samstag, 15.30 Uhr). Die Gäste landeten am Gründonnerstag dank eines frühen Treffers von Timmy Haag einen 1:0-Heimsieg gegen den SV Nehren. Die Mannschaft von Trainer Emanuele Ingrao ist mit 26 Punkten aus 24 Spielen Tabellenzwölfter. Seedorf steht also auf dem letzten Nichtabstiegsplatz, hat vor dem Relegationsrang den gleich dahinter der SSC Tübingen einnimmt, aber nur ein Zähler Vorsprung und dabei bereits ein Spiel mehr absolviert. Seedorf steckt also mitten im Abstiegskampf. Umso mehr würde dem SVS jetzt etwas Zählbares in Schwenningen guttun.

Unsere Empfehlung für Sie FC 08 Villingen U21 Reißt die Verbandsliga-Elf der Nullachter den SV Linx mit in den Abgrund? Verbandsliga-Schlusslicht Villingen kann ohne Druck gegen den Tabellenzwölften antreten, will für Linx aber zum Stolperstein werden. Die Schwäche der Seedorfer ist die Offensive, sie haben bislang lediglich 30 Treffer markiert. Erfolgreichster Schütze ist Mario Grimmeißen mit fünf Treffern. 47 Gegentore musste der gestandene Landesligaverein bislang in dieser Saison bereits hinnehmen.

„Seedorf braucht jeden Punkt, die werden kämpfen, haben zuletzt gewonnen“, warnt Jago Maric vor den Gästen. „Wir müssen viel Fokus und Leidenschaft Seedorf entgegensetzen“, verlangt der BSV-Trainer.

Die 0:3-Pleite vom Karsamstag in Mühlheim sei aufgearbeitet worden. „Wir haben in jenem Spiel vieles vermissen lassen. Dies wurde im Training klar angesprochen. Es gilt für uns nun wieder ganz anders aufzutreten, so wie in den Wochen zuvor.“

Franck Bonny fehlt gesperrt

Franck Bonny sah aus Sicht der Schwenninger in Mühlheim zwar zu Unrecht Gelb-Rot. ist aber dennoch für eine Partie gesperrt. Für ihn rückt George Esendige, der diese Woche wieder am Training teilnehmen konnte, ins Team. „Wenn wir stabil stehen, bin ich zuversichtlich, dass wir ein gutes Spiel machen und die drei Punkte holen“, sagt Maric. Der BSV-Coach geht davon aus, „dass Seedorf sehr kompakt stehen wird. Wenn sie uns anlaufen, wäre es aber lieber, dann hätten wir mehr Räume. Wir haben aber genügend erfahrene Spieler in unsere Reihen, die jeweils Lösungen finden werden. Wir sind auf alles vorbereitet.“

Unsere Empfehlung für Sie Fußball im Bezirk Schwarzwald Abstiegskampf in Gütenbach, Eschach-Derby und Meisterrennen Keine Verschnaufpause gibt es für die Clubs im Bezirk nach dem Ostern-Doppelpack.

In der Hinrunde gewannen die Nullsiebener durch ein Tor des Ex-Seedorfers David Seiferling mit 1:0. „Das war damals eine sehr kampfbetonte Partie auf schwer bespielbarem Rasen“, erinnert sich Maric. „Auch jetzt erwarte ich ein intensives und kampfbetontes Derby“, so der Schwenninger Übungsleiter abschließend.