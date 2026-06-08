Landesliga Staffel 3: BSV 07 Schwenningen mit starker Rückrunde

Der BSV 07 Schwenningen siegt am letzten Spieltag mit 1:0 gegen den SV Nehren und belegt Rang acht. Vor allem in der Rückrunde liefern die Schwenninger stark ab.
Der BSV 07 Schwenningen landete durch den abschließenden 1:0-Heimsieg gegen den SV Nehren mit 54 Punkten aus 32 Spielen (Schnitt 1,69 Punkte pro Spiel) auf dem achten Tabellenplatz der württembergischen Landesliga Staffel 3. Achter wurde der BSV auch im Jahr zuvor als Aufsteiger, und zwar mit 45 Zählern aus 30 Begegnungen (Schnitt 1,5 Punkte).