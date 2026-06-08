Landesliga Staffel 3: BSV 07 Schwenningen mit starker Rückrunde

Der BSV 07 Schwenningen siegt am letzten Spieltag mit 1:0 gegen den SV Nehren und belegt Rang acht. Vor allem in der Rückrunde liefern die Schwenninger stark ab.

Der BSV 07 Schwenningen landete durch den abschließenden 1:0-Heimsieg gegen den SV Nehren mit 54 Punkten aus 32 Spielen (Schnitt 1,69 Punkte pro Spiel) auf dem achten Tabellenplatz der württembergischen Landesliga Staffel 3. Achter wurde der BSV auch im Jahr zuvor als Aufsteiger, und zwar mit 45 Zählern aus 30 Begegnungen (Schnitt 1,5 Punkte).

Während das Torverhältnis vor einem Jahr mit 48:49 Toren noch knapp negativ war, war es nun mit 72:52 Toren deutlich positiv. In der Heimtabelle wurden die Schwenninger mit 24 Punkten Achter, in der Auswärtstabelle mit 30 Zählern Vierter. Bester Schütze dieser Spielzeit wurde Fabio Chiurazzi mit 24 Treffern. Nur Mirhan Inan vom Meister TSG Balingen II (26 Tore) war treffsicherer. David Seiferling traf achtmal, Mauro Chiurazzi erzielte sechs Tore.

Rang drei in der Rückrundentabelle

Die größte Entwicklung machte der BSV in der Rückrunde. Die Kicker vom Neckarursprung lagen nach der Hinrunde noch auf Rang neun mit 21 Punkten aus 16 Begegnungen. In der Rückrunde holte der BSV 33 Zähler in 16 Partien, also mehr als zwei Punkte im Schnitt, was in der Rückrundentabelle Rang drei ausmacht. „Die Entwicklung war in der Rückrunde am deutlichsten. Wir hatten eine sehr gute Wintervorbereitung. Die neuen Spieler waren dann vollends integriert. Alle hatten das Spielsystem verinnerlicht und wir waren besser eingespielt“, stellte Abwehrmann Marc Agyemang zufrieden fest.

Der künftige spielende Co-Trainer sagt weiter: „Unser Umschaltspiel ist in der Rückrunde deutlich besser geworden.“ BSV-Kapitän Dragan Ovuka blickt schon etwas in die Zukunft: „Das war eine starke Rückrunde, auf die wir aufbauen können. Die Qualität ist da, um oben mitzuspielen.“ Die Nullsiebener waren in der Rückrunde punktgleich mit Vizemeister SG Empfingen. „Wir wollen in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen“, sagt auch Agyemang.

Planung für die kommende Saison läuft

George Esendige, der den BSV in seinem letzten Spiel zum Sieg schoss, und Alex Trajkovic verlassen Schwenningen aus beruflichen Gründen. Als Neuzugänge stehen bislang Jonas Zimmermann (Türk Singen) und Larsen Naletilic (SC Lahr) fest. Gut möglich ist, dass die Nullsiebener aber auch noch einen Stürmer verpflichten.

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Die Vorbereitung auf die kommende Saison fängt am 2. Juli schon wieder an. Es wird zahlreiche Vorbereitungsspiele geben, so unter anderem auch gegen Türk. Singen und den FC Königsfeld.