Landesliga Staffel 3: Brisantes Duell zwischen Harthausen/Scher und dem SV Zimmern

Der TSV Harthausen/Scher empfängt den SV Zimmern. Beide Teams brauchen Punkte für unterschiedliche Ziele: Die Hausherren für den Klassenerhalt; die Gäste für die Vizemeisterschaft.

TSV Harthausen/Scher – SV Zimmern (Samstag, 15.30, Vorrunde: 0:3). Zwei wichtige Ziele, jedoch mit unterschiedlichem Druck erwartet die Fans im Winterlinger Stadtteil: Die Gastgeber zittern um den Klassenerhalt und kämpfen mit allen Mitteln um den Ligaverbleib. Dagegen schielt der SV Zimmern immer noch im offenen Rennen auf den zweiten Tabellenplatz, der zur Relegation in die Verbandsliga Württemberg berechtigt.

Personell steht bei Gästen indes fest, dass Tadeo Sias Campos zur nächsten Saison zu seinem Jugendverein SC 04 Tuttlingen zurückkehrt. Dafür hat Julian Beck für die kommende Runde zugesagt. Maksym Tkach wird bis zum Sommer einen Trainingsspieler-Vertrag in Österreich bei Toni Polster’s Club Viktoria Wien in der dritten Liga erhalten und versucht sich dort für ein festes Engagement zu empfehlen. „Mich freut die Zusage von Julian, und ebenso drücke ich Makysm die Daumen für seinen Werdegang“, sagt Zimmerns Trainer Marc Genter.

Für den Ligaalltag erwartet Genter „sicherlich ein Spiel, bei dem es für beide Seiten um einiges geht. Allerdings sehe ich schon einen Unterschied: Wir haben keinen Druck, wir müssen nicht Zweiter werden. Natürlich können wir es noch, denn wir haben einen Punkt Rückstand auf Empfingen und werden versuchen in Harthausen zu gewinnen“, zeigt ein entspannter und zugleich motivierter Zimmerner Trainer auf.

Zimmern bleibt weiter dran

Mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien bleiben er und seiner Mannschaft der SGE weiter auf den Fersen. „Wir freuen uns auf das Spiel in Harthausen. Dort ist es nie leicht zu spielen. Ziel ist es aber, eine gute Leistung zu zeigen, da es ein intensives Spiel werden wird.“

Personell sieht es aktuell so aus dass Gabriel Pavic (privater Termin), Jason Davitian (verletzt), Levin Kammerer (in Köln). Fragezeichen stehen hinter David Tamer (hat nach seiner Verletzung wieder trainiert) und Leo Benz, der eine Trainingspause einlegte.

Sein TSV-Kollege Stefan Bach muss da im Abstiegskampf schon andere Register ziehen, was Kampfgeist, Einsatz und Selbstbewusstsein angeht. Immerhin trifft der schwächste Angriff (33 Tore) auf die zweitbeste Abwehr (27). Selbstvertrauen dürfte bei Harthausen in jedem Fall vorhanden sein, wie der Last-Minute-Sieg beim TuS Ergenzingen (3:2) und davor das kraftvolle 4:0 gegen den SV Seedorf untermauern. Im Hinspiel in Zimmern hielt der TSV bis zum ersten Gegentor nicht nur dagegen, sondern hatte selber gute Gelegenheiten zur Führung.

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Der TSV hat sich mit nur einer Niederlage in den vergangenen fünf Partien und 15 Punkten insgesamt nach der Winterpause in elf Begegnungen vom letzten Platz nun an den Relegationsrang herangearbeitet.

Bach mit Erfahrung im Abstiegskampf

Stefan Bach bringt im Abstiegskampf viel Erfahrung als Spieler mit, wo er sich früher beim FV Walbertsweiler-Rengetsweilerin der Landesliga-Südbaden schon gerettet hat. Der TSV sitzt mit 26 Punkten dem SSC Tübingen (28) und SV Seedorf (29) dicht im Nacken. Gegen alle vier Teams ab Platz 12 gewann die Bach-Elf nach der Winterpause.

Doch nun wartet ein Brocken: „Es kommt der SV Zimmern, eine Topmannschaft. Da wissen wir, dass es ein anderes Kaliber wird, wie Ergenzingen, aber wir spielen zu Hause und haben durch den Sieg letzte Woche viel Selbstbewusstsein getankt“, weiß Coach Stefan Bach. „Wir werden alles tun, um das Spiel zu gewinnen. Es wird sehr schwer, doch es sind für uns jetzt noch fünf Endspiele und so werden wir die Partie auch angehen und unsere bestmögliche Leistung auf den Platz zu bekommen“, so Bach.

Ausfall von Endriß schmerzt

Ausfallen wird aber definitiv Stürmer Matthias Endriß. „Das ist sehr schmerzhaft für uns. Er muss zum MRT. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist, aber am Sonntag nach dem Spiel hat es nicht gut ausgesehen. Wir hoffen, dass es nichts Langwieriges ist und wir doch noch in den letzten Spielen der Saison auf ihn zurückgreifen können“, hofft der Harthausener Übungsleiter, seinen Torjäger im Abstiegskampf noch einmal einsetzen zu können.