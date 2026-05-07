Landesliga Staffel 3: Brisantes Duell zwischen Harthausen/Scher und dem SV Zimmern

Der TSV Harthausen/Scher empfängt den SV Zimmern. Beide Teams brauchen Punkte für unterschiedliche Ziele: Die Hausherren für den Klassenerhalt; die Gäste für die Vizemeisterschaft.
TSV Harthausen/Scher – SV Zimmern (Samstag, 15.30, Vorrunde: 0:3). Zwei wichtige Ziele, jedoch mit unterschiedlichem Druck erwartet die Fans im Winterlinger Stadtteil: Die Gastgeber zittern um den Klassenerhalt und kämpfen mit allen Mitteln um den Ligaverbleib. Dagegen schielt der SV Zimmern immer noch im offenen Rennen auf den zweiten Tabellenplatz, der zur Relegation in die Verbandsliga Württemberg berechtigt.